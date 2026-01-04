El KKR deja ir a Mustafizur Rahman en medio de tensiones con Bangladesh







La Junta de Cricket de la India (BCCI) ha pedido a Kolkata Knight Riders que libere el marcapasos de Bangladesh. Mustafizur Rahman de su equipo antes de la edición de 2026 de la IPL en medio de la creciente tensión en las relaciones bilaterales entre los dos países. KKR había adquirido los servicios del brazo izquierdo de 30 años por 9,2 millones de rupias a partir de un precio base de 2 millones de rupias después de una intensa guerra de ofertas con Chennai Super Kings y Delhi Capitals.

Mustafizur Rahman y Shah Rukh Khan

El secretario del BCCI, Devajit Saikia, dijo: «A pedido, el BCCI permitirá un jugador de reemplazo». En un comunicado, KKR dijo: «Confirmamos que BCCI/IPL, como regulador de IPL, le ha ordenado que libere a Mustafizur Rahman del equipo antes de la próxima temporada de IPL». La presión sobre el BCCI había ido aumentando por la participación de Rahman después del reciente asesinato de un hindú en el país. Las críticas también se han extendido a kkr El copropietario Shah Rukh Khan y algunos políticos del BJP cuestionaron la convocatoria.

Como resultado, la Junta de Críquet de Bangladesh (BCB) decidió acercarse a la ICC para cambiar la sede de sus partidos durante la Copa Mundial Masculina T20 de la ICC que India organizará junto con Sri Lanka. Está previsto que Bangladesh juegue partidos contra las Indias Occidentales (7 de febrero de 2026), Italia (9 de febrero) e Inglaterra (14 de febrero) en los Eden Gardens de Calcuta y Nepal (17 de febrero) en el estadio Wankhede de Mumbai.

