El Kemnaker oficial eliminó los requisitos discriminatorios en el reclutamiento, desde el buen estado hasta el estado único

Yakarta, Viva – Ministerio de mano de obra (Kemnaker) confirma las nuevas reglas que hacen el proceso reclutamiento El trabajo en Indonesia es más justo y igual.

Pasado Circular del ministro de mano de obra Número M/6/HK.04/V/2025, las empresas tienen prohibido incluir requisitos discriminatorios, como tener que parecer atractivos, tener una altura mínima, al estado civil.

«Reportero, todavía recuerde vacantes de empleo con condiciones extrañas como: ‘apariencia atractiva’, altura mínima, o incluso tener que ser soltero? ¡Calmable, ahora hay nuevas reglas que inundan justicia!», Escribió el Ministerio de Manser a través de su cuenta oficial de Instagram citada el viernes 19 de septiembre de 2025.

«A través de la circular del Ministro de Manpower M/6/HK.04/V/2025, el Ministerio de Manpower enfatizó que el empleador recluta objetiva y lejos de la práctica discriminación«Dijo el Ministerio de Manpower.

El contenido importante de la carta circular del Ministerio de Manpower

La circular firmada por el ministro de mano de obra Yassierli enfatizó varios puntos principales:

Cada ciudadano tiene derecho a trabajar y una vida decente para la humanidad.

Los empleadores están prohibidos de la discriminación en el proceso de reclutamiento de mano de obra.

Los requisitos de edad solo se pueden aplicar si hay intereses especiales, por ejemplo: el trabajo requiere ciertas habilidades físicas o no puede limitar la oportunidad para que los ciudadanos obtengan un trabajo.

Esta regla también se aplica a los trabajadores de personas con discapacidades, que tienen el mismo derecho a ser tratado objetivamente en función de la competencia.

Aunque existe una prohibición de la discriminación, el Ministerio de Manpower enfatizó que los requisitos de edad aún se pueden aplicar. Sin embargo, solo está permitido si se acompaña de razones claras, de acuerdo con las disposiciones legales, y no mientras se indique.