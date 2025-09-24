El jurado del proyecto Pingyao enfatiza la viabilidad del mercado, voces originales

El noveno Festival Internacional de Cine de Pingyao Los jurados del mercado de proyectos enfatizaron la importancia de equilibrar la originalidad creativa con la viabilidad del mercado en una conferencia de prensa sobre el día de apertura del festival.

Este año, el festival recibió 872 presentaciones, de las cuales las El programa Pingyao Project Promotion (PPP) presenta 16 proyectos en varias etapas de desarrollo y el Proyecto Literario Picturizado (LPP) presenta 15 obras Con una breve ficción hasta novelas de larga duración, que representa una variedad diversa de literatura china contemporánea disponible para la adaptación de la pantalla. Los premios que incluyen el Premio de Creatividad, el Premio Humanitario Spirit y el Premio Potencial Comercial se entregarán, junto con el Premio MOMO Script.

El director Zhang Yang, cuyos créditos incluyen «Shower» y «Paths of the Soul», destacó la necesidad de que los cineastas articulen no solo su historia sino también cómo se traducirá en un estilo cinematográfico distintivo. «Desde mi perspectiva, no es solo la historia y los personajes, esos son esenciales, sino también cómo el director finalmente lleva este guión a la pantalla. ¿Cuál es el estilo visual? ¿Existe un avance o una búsqueda personal?» Dijo Zhang.

El productor Ye Ting («Her Story», «How Long I Will Love U») subrayó el papel de los productores en la configuración de proyectos para la ejecución del mundo real. «No importa cuán fuerte sea el guión artísticamente, si su viabilidad y potencial de mercado son muy limitados, entonces es difícil avanzar», dijo Ye, y señaló que los productores deben definir los puntos de venta del proyecto y las estrategias prácticas para financiar y liberar.

El actor, ejecutivo y partidario de la industria desde hace mucho tiempo Wu Yanyan, gerente general de Dongfang Tianming Film y asesor del Wu Tianming Film Fund, observó que muchos de los guiones seleccionados de este año demostraron un alto nivel de integridad y conciencia comercial. «Me sorprendió gratamente. Varios proyectos están cerca de lo que el mercado quiere, y la diversidad es sorprendente», dijo.

El programador de Pingyao Wu Jueren señaló la evolución del proceso de selección: siete jurados preliminares, incluidos distribuidores, productores y directores, se redujeron en el campo. «Había una gran carga de trabajo. Pero vimos una amplia gama: proyectos de directores experimentados y voces completamente frescas. Los géneros eran muy diversos», señaló Wu.

Las preguntas de viabilidad presupuestaria también se avecinaban. «Si un director solo ha hecho cortometrajes pero informa un presupuesto multimillonario, entonces la viabilidad es baja», advirtió Zhang. Wu Yanyan agregó que la mayoría de los proyectos este año mostraron una conciencia financiera realista, con presupuestos en gran medida bajo la marca RMB10 millones ($ 1.4 millones).

El jurado enfatizó la importancia de la originalidad y la puntualidad. «Lo que más importa con los nuevos directores son nuevas ideas, nuevos pensamientos», dijo Ye. «La originalidad es la fuerza de los cineastas emergentes, a menudo vinculados a su experiencia de vida y su deseo urgente de expresar algo del momento presente».

El mercado de proyectos se ha convertido en un hilo de la industria clave en Pingyao, con selecciones anteriores que incluyen «Journey to the West» e «Ilumining Up the Stars» que se lanzan. Los organizadores del festival señalaron que varios otros proyectos pasados ​​están en postproducción y pronto llegarán al público.

El noveno Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival se extiende del 24 al 30 de septiembre, en Pingyao, Shanxi, China. Cineasta aclamado Jia ZhangkeUna figura principal del movimiento de la sexta generación del cine chino, estableció el festival en su provincia natal de Shanxi.