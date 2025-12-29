El juicio sobre ética del brigadier Rizka espera la decisión del tribunal de distrito

Mataron, EN VIVO – La Policía Regional de Nusa Tenggara Occidental (Polda NTB) declaró que la sesión de la Comisión Nacional de Ética de la Policía se celebró en contra Brigadier Rizka Sintiani todavía está esperando una decisión penal del tribunal general. La brigadier Rizka es sospechosa del presunto asesinato de su marido, Brigadier Esco Faska Rely, que también es miembro de la policía.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional NTB, Comisario Pol. Mohammad Kholid dijo que el proceso de juicio ético sólo se llevará a cabo después de un veredicto del tribunal de distrito.



La policía muestra pruebas en el caso de la muerte del brigadier Esco

«El proceso de juicio se realizará a través de Propam. Primero esperaremos los resultados (del tribunal general), cuál será el veredicto. Después veremos si PTDH (despido irrespetuoso) o no», dijo Mohammad Kholid en Mataram, el lunes (29/12/2025).

Explicó que para efectos del juicio ético, la División Profesional y de Seguridad (Propam) de la Policía Regional de NTB aún se encuentra completando una serie de expedientes administrativos y resultados de exámenes internos.

«Primero todavía hay que completar los documentos», afirmó.

En el manejo del caso penal, la Policía Regional de NTB detuvo al brigadier Rizka en el Centro de Detención de la Policía Regional de Dittahti (Rutan) NTB. La detención se llevó a cabo por separado de los otros cuatro sospechosos que se encuentran actualmente detenidos en el Centro de Detención de la Policía de West Lombok.

El internamiento del brigadier Rizka en el centro de detención de la policía regional de Dittahti en NTB tiene como objetivo facilitar las investigaciones de los investigadores de Propam sobre presuntas violaciones del código de ética de la Policía Nacional.

Mientras tanto, la policía de West Lombok, como investigadores en el caso del asesinato del brigadier Esco, recibió una notificación del fiscal de investigación de que los expedientes del caso de cinco sospechosos, incluido el brigadier Rizka, han sido declarados completos o P-21.

Director General de Investigación Criminal de la Policía Regional NTB, Comisario Pol. Syarif Hidayat dijo que el proceso legal está entrando ahora en la etapa de preparación para la entrega del sospechoso y las pruebas al fiscal o etapa dos.

«La segunda fase se solicita después del nuevo año, la información de la coordinación de investigadores y fiscales es así», dijo Syarif.

Así lo confirmó también la Fiscalía del Distrito de Mataram. El jefe de la Sección de Inteligencia de la Fiscalía de Mataram, Harun Al Rasyid, dijo que está previsto que la segunda fase de implementación tenga lugar la próxima semana, coincidiendo con el comienzo de 2026.

Este caso involucra a cinco sospechosos, a saber, el brigadier Rizka Sintiani como la esposa de la víctima, Paozi, que es amiga del brigadier Esco, Amaq Saiun, quien descubrió por primera vez el cuerpo de la víctima y todavía está relacionado con el brigadier Rizka, así como otros dos sospechosos, Nuraini como la esposa de Amaq Saiun y Deni, la hermana menor del brigadier Rizka.