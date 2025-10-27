El juicio previo al juicio del estudiante de Unsri Khariq Anhar encalla, el juez evalúa que la policía actuó de acuerdo con el procedimiento

Jacarta – Los esfuerzos legales de los estudiantes de la Universidad de Sriwijaya (Unsri) El intento de Khariq Anhar de escapar de la condición de sospechoso finalmente fracasó.

El Tribunal de Distrito (PN) del Sur de Yakarta rechazó todas las solicitudes antes del juicio que presentó sobre el caso de propagación contenido provocativo a los bulos en las redes sociales. La decisión fue leída por el juez único Sulistyo Muhamad Dwi Putro en una audiencia en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

«Para juzgar, rechazar la solicitud previa al juicio del peticionario en su totalidad», dijo Sulistyo al leer la decisión en la sala del tribunal.

El panel evaluó que la determinación del sospechoso y la confiscación de Khariq por parte de los investigadores policiales se habían llevado a cabo de conformidad con los procedimientos legales. Por tanto, la condición de sospechoso de Khariq Anhar sigue siendo válida y el proceso legal contra él continuará.

«La actuación del investigador fue declarada legal conforme a derecho», añadió el juez.

Anteriormente informado, Policía Metro Jaya confirmó que había arrestado a Khariq Anhar, estudiante de la Universidad de Riau (UNRI).

Después de una investigación más exhaustiva, el interesado fue arrestado porque se sospechaba que era el administrador de la cuenta de Instagram de Student Plaintiffs Alliance (AMP). Se sospecha que está implicado en la difusión de contenidos provocativos y engaños en las redes sociales.

Khariq fue arrestado por el equipo de la Subdirección 2 de la Dirección de Investigación Cibernética de Polda Metro Jaya el viernes 29 de agosto de 2025, alrededor de las 07.00 WIB en la puerta de salida de la Terminal 1A del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, reveló que Khariq era fuertemente sospechoso de distribuir documentos electrónicos en forma de contenido que contenía discursos de odio, amenazas a la seguridad de la vida e incluso provocaciones. Aparte de eso, KA también fue acusado de difundir contenido engañoso editándolo para que pareciera genuino.

«El hermano KA fue arrestado bajo sospecha de actos delictivos de distribución de documentos electrónicos en forma de contenido que contiene noticias de odio y amenazas a la seguridad de la vida, difusión de contenido engañoso cambiándolo o editándolo como si el contenido fuera auténtico o genuino y provocación», dijo el jueves 4 de septiembre de 2025.

Por sus acciones, Khariq fue acusado del artículo 48, párrafo (1), junto con el artículo 32, párrafo (1), y/o el artículo 48, párrafo (2), en conjunto con el artículo 32, párrafo (2), y/o el artículo 51, párrafo (1), en conjunto con el artículo 35 de la Ley Número 1 de 2024 relativa a la Segunda Enmienda de la Ley Número 11 de 2008, relativa a ITE, así como el artículo 160 de la Código Penal.