El juicio de puerta de peaje Fatmawati 2 se extendió hasta octubre de 2025

Yakarta, Viva – prueba del uso de un carril adicional en la puerta Tol Fatmawati 2, South Yakarta, extendido hasta finales de octubre de 2025.

El gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, solicitó al Departamento de Transporte del Ministerio de PUPR y la Agencia de Gestión de Carreteras de Toll (BPJT) para continuar con el juicio.

«Se puede continuar hasta finales de octubre. Porque si se puede hacer, será muy bueno», dijo Pramono en Rawa Buaya, West Yakarta, el sábado.

La decisión se tomó después de la evaluación de los últimos cinco días que mostraron resultados positivos. Durante los cinco días de las pruebas, el acceso de apertura a las carreteras de peaje de forma gratuita se usa alrededor de 600 vehículo por día. Esta cifra tiene un impacto significativo en la reducción de la densidad de tráfico, tanto en la carretera de peaje como a lo largo de la carretera TB Simatupang.

Ingeniería de tráfico en la puerta de peaje de Fatmawati (GT) 2 Foto : Entre fotos/Muhammad Iqbal

«Durante cinco días consecutivos, la apertura del acceso a la carretera de peaje (Fatmawati) que se hizo libres fue en promedio en alrededor de 600 vehículos. Redujo significativamente la congestión en la carretera de peaje y en TB Simatupang», dijo.

Anteriormente, dijo Pramono, hubo una disminución en el nivel de congestión en Jalan TB Simatupang durante una prueba del uso de un carril adicional en la puerta de peaje Fatmawati 2, South Yakarta, a las 17:00 a 20:00 Wib.

Según Pramono, hubo una disminución en el nivel de congestión porque hasta 600 vehículos más pasaron el juicio de puerta de peaje Fatmawati 2 en el segundo día o un 38 por ciento en comparación con el primer día.

El gobernador de Dki Jakarta, Pramono Anung, cruzó a través de la estación de Cikini Pelican Crossing Foto : Antara/Lifia Mawaddah Putri

«Esta mañana recibí un informe del jefe de la Agencia de Transporte, lo que se hizo en TB Simatupang durante dos días estaba funcionando. Gracias a Dios el primer día de aproximadamente 474 que pasaron», dijo.

Luego, el segundo día, dijo Pramono, cuando se encuentra en Monas, Central Yakarta, el miércoles (9/17), un aumento de casi un 38 por ciento a más de 600 (vehículos).

Inicialmente, el juicio se llevó a cabo hasta el 19 de septiembre. La prueba se realizó en el carril más a la izquierda de la puerta de peaje Fatmawati 2, sin cargar un usuario de peaje.

La comunidad de Jalan Fatmawati, que conducirá al Bulus de Lebak también puede usar las carreteras existentes (existentes). (Hormiga)