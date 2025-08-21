El jugador más consistente no pudo jugar

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio Acabo de anunciar 27 jugadores para pruebas contra Equipo nacional de Kuwait Y Equipo nacional libanés. Sin embargo, el público se sorprendió por fugas Pssi Que todavía hay un «jugador secreto» que se unirá.

Leer también: Aliminaron oficialmente, 64 equipos de 12 países compitieron en GIC 2025



Todavía no anunciados, los internautas en las redes sociales han estado llenas de gente que adivina quién es la figura misteriosa. Y de alguna manera, nombre Irfan ghafur En cambio, fue arrastrado en la conversación.

¿Quién es exactamente Irfan Ghafur?

Leer también: ¡Largas esperas! Orgulloso de Marc Klok nuevamente llamó al equipo nacional indonesio



Para aquellos que no están familiarizados, Irfan Ghafur no es un jugador de fútbol profesional, sino un creador de contenido de fútbol que a menudo hace reseñas y comentarios sobre el equipo nacional. Sin embargo, debido a la extraordinaria creatividad de los internautas, ahora incluso se está gastando como si fuera un «jugador secreto» de PSSI.

Leer también: ¡Emocionante! 4 jugadores del equipo nacional indonesio en la liga tailandesa se endurecerán con el ex Tottenham Andros Townsend



Comentarios divertidos inundados en Instagram:

«El jugador más consistente fue golpeado por el desastre cuando el equipo nacional quería competir. «

«Palingan H-7 hay una información de lesiones que no puede unirse. «

«Irfan Ghafur debut para el equipo nacional. «

El debut fallido de la maldición

Los internautas denominaron Irfan Ghafur como «el jugador más consistente no se debutó» porque cada vez que el equipo nacional compitió, siempre había una razón por la que «no estaba jugando». Ya sea por una lesión misteriosa, la visa no está bien o de repente tiene que asistir a un evento familiar.

«El jugador clave del equipo nacional que siempre está cerrado cada vez que el equipo nacional compite«Bromeó otra cuenta.

Un símbolo de un fiel red

Aunque claramente solo bromean, el surgimiento del nombre Irfan Ghafur muestra cuán creativos son los ciudadanos indonesios. Su figura ahora es una especie de símbolo: aunque nunca juega realmente en el campo, pero siempre está presente en los comentarios para animar la atmósfera.

Entonces, ¿es cierto que Irfan Ghafur debutará en el equipo nacional de Indonesia? La respuesta es clara: No. Pero cuando se trata de hacer que los internautas se rían, Irfan Ghafur se ha convertido en un «iniciador principal» durante mucho tiempo.