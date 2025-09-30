El jugador del equipo nacional indonesio U-17 Mathew Baker obtuvo un contrato profesional de Melbourne City FC

VIVA – Jugador Equipo nacional Indonesia U-17, Mathew Bakerfirmó oficialmente su primer contrato profesional con el Elite Australian Club, Melbourne City FC.

El jugador de 16 años está sujeto a un contrato con una duración de tres años a 2028, más una opción para extender dos temporadas. Baker se convirtió en el quinto jugador de Melbourne City Academy Path que penetró con éxito al primer equipo.

«Baker firmó un contrato de tres años con las próximas dos opciones de temporadas», escribió la declaración oficial de Melbourne City, el martes 30 de septiembre de 2025.

El gerente senior de la academia de Melbourne City, Simon Zappia, dijo que estaba orgulloso del rápido desarrollo de Baker. Según él, el defensor es el producto perfecto del programa de escuelas de fútbol de la ciudad.

«Pasó tiempo en la academia con plena dedicación, trabajando duro y continuó creciendo. Estamos felices de verlo obteniendo su primer contrato profesional. Estoy seguro de que puede tener un impacto en el primer nivel de equipo en los próximos años», dijo Zappia.

Baker nació en Melbourne el 13 de mayo de 2009 con el nombre completo Matthew Sitorus Baker. Tiene sangre indonesia de la madre que vino de North Sumatra, mientras su padre estaba sangrando a Australia.

El talento de fútbol de Baker ha sido perfeccionado desde la infancia a través de un club local en Melbourne. En 2021, cuando tenía 12 años, se unió oficialmente a la Academia de la Ciudad de Melbourne. Su consistencia lo hizo ir al equipo U-18, incluso probó competiciones senior en la Victoria Premier League 1 NPL.

El nombre Baker se disparó cada vez más después de unirse a la atención del equipo nacional indonesio del U-17 Nova Arianto en 2024. Desde entonces, fue inmediatamente la primera opción en la línea de fondo de Garuda Muda.

Su debut internacional estuvo presente en la Copa Aff U-16 2024. Baker parecía sólido y ayudó a Indonesia a terminar tercero, incluida la lucha en el partido semifinal contra Australia.

El pico de rendimiento ocurrió en la Copa Asiática U-17 2025 en Arabia Saudita. Baker se desempeñó brillantemente, participó en traer a Indonesia a derrocar a Corea del Sur y Yemen para penetrar en las fallas del cuarto. Este logro llevó automáticamente a Garuda Muda a la Copa Mundial Sub-17 2025 por primera vez.

Además de ser duro en defensa, Baker también tiene un instinto de ataque. Marcó un gol importante contra Kuwait U-17, que fue uno de los determinantes de los pasos de Indonesia en el torneo asiático.