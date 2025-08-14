El jugador del equipo nacional indonesio U-17 cantando la canción de la tierra de mi tierra en la Copa de Independencia, internautas: ¿Obtienes regalías?

Yakarta, Viva – Los momentos emocionales ocurrieron en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang, el martes 12 de agosto de 2025 por la noche. Después de un sorteo 2-2 contra Equipo nacional de Tayikistán en el evento Copa de independencia 2025, los jugadores Equipo Nacional Indonesio U 17 Compacto cantando la canción «Mi patria«Junto con los seguidores.

La atmósfera de emoción mezclada con el espíritu del patriotismo irradiaba desde las gradas. Sin embargo, detrás del momento nacionalista, la columna de comentarios de las redes sociales en realidad está inundada de bromas y sátira sobre la polémica realeza La canción nacional que luego se discutió ampliamente.

La cuenta @rsholeh77 escribió «La gente quiere cantar esta canción para amar este país más ¿Por qué has pagado palabras, de qué manera amar este país? «

Otros internautas insinúan, «Wkwkwk Royalti …» y «¿Recibiste regalías?«.

También aparecen otros comentarios divertidos, como:

«Use regalías Qris Yaa»

«Cuidado de repente, llega una carta de facturación»

«@lmkn_id bang, hermano, hay una canción dentro del estadio Bang Targg, de nuevo, señora «am «

«Cualquier cosa está llena, ¿esta independencia ya es?»

Antecedentes polémicos de regalías nacionales de canciones

El tema de la regalía de la canción nacional sobresale después del Instituto Nacional de Gestión Collectiva (LMKN) que puede retirar el costo del uso de canciones, incluidas las canciones de temática nacional, cuando se usa en espacios públicos o transmitidos comercialmente. Uno de los aspectos más destacados es la canción «Tanah Airku» de la Sra. Sud, quien todavía tiene derechos de autor durante décadas después de que el creador muriera.

Esta regulación desencadena pros y contras en la comunidad. Algunos evalúan la retirada de las regalías para que las canciones nacionales sean contrarias al espíritu de la nacionalidad y en realidad dificultan que la comunidad exprese el amor de la patria. Sin embargo, aquellos que apoyan la opinión de que las regalías son una forma de agradecimiento al creador o heredero, de acuerdo con la ley de derechos de autor aplicable.

Además de la polémica, el momento de los jugadores del Equipo Nacional Sub-17 indonesio cantaron con los partidarios claramente mostró un amor sincero por la patria, y mucho menos llevado a cabo en el mes de la independencia.