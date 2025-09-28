El jugador del equipo nacional indonesio Jay Idzes está criando, Sassuolo Libas Udinese

VIVA – Capitán Equipo nacional Indonesia, Jay idzes realizar brillantemente al fortalecer Sassuolo En la continuación de la Serie A 2025/2026 de la Liga Italia.

Jugando completo durante 90 minutos, Idzes parecía sólido para supervisar la defensa cuando Sassuolo golpeó Udino Con un puntaje convincente de 3-1 en el estadio Mapei, Reggio Emilia, domingo 28 de septiembre de 2025.

Sassuolo inmediatamente pisó el gas desde los primeros minutos. Solo corriendo ocho minutos, Armand Lauriente abrió con éxito la ventaja a través de una patada dura que no pudo anticipar el portero udino. Cuatro minutos después, Ismael Kone duplicó la ventaja del anfitrión a 2-0.

Superior rápidamente hace que el juego de Sassuolo sea más seguro. Jay Idzes, quien se creía que aparecía desde el principio, pudo mostrar la calma y la disciplina para mantener la línea de fondo. El jugador de 25 años tiene varias intercepciones importantes que hicieron que los ataques de Udinese funcionen.

Al ingresar a la segunda mitad, Udinese intentó levantarse. Como resultado, Keinan Davis logró reducir el retraso en el minuto 55. Sin embargo, sus esperanzas de igualar el puntaje desaparecieron después de que Edoardo Iannoni anotó el tercer gol de Sassuolo en el minuto 81 mientras bloqueaba una victoria por 3-1.

Gracias a esta victoria, Sassuolo recibió energía positiva adicional para mejorar la posición en el tablero de la Serie A. Mientras que el rendimiento de Jay Idzes cosecha elogios debido a la consistencia y la calma que mostró durante todo el partido.