El jugador defensivo estrella de los Browns tiene la culpa de la pérdida de Vikings

El Cleveland Browns sufrió una derrota de 21-17 ante el Vikingos de Minnesota en Inglaterra para caer a 1-4.

El Marrones Tenía la ventaja al final del último cuarto, pero con 25 segundos restantes, Carson Wentz encontró a Jordan Addison para un touchdown ganador del juego. Después del juego, el esquinero Star Denzel Ward asumió la culpa de la derrota, ya que dijo que tomó una mala ruta en la jugada.

«Sí, estábamos en la portada 2 y tuve que redirigir al chico adentro y no lo puse tan amplio para la seguridad», Ward dijo a los medios. «Así que tomo plena responsabilidad por eso. Y sí, solo tengo que terminar y ejecutar mejor una vez que se reduce a los últimos segundos».

Ward terminó el juego, grabando 3 tacleadas, pero su mala lectura en la ruta de Addison terminó siendo costosa.

El esquinero estrella, mientras tanto, también estaba en Justin Jefferson a veces. El receptor estrella registró 7 recepciones para 128 yardas en un juego dominante, y Ward sabe que es difícil defenderlo.

«Era heterosexual», dijo Ward sobre Jefferson. «Cogió algunas bolas en las zonas, apareció cuando contó en los últimos minutos del juego y solo tenemos que terminar y sacar la pelota».

El Marrones saldrá a la carretera para jugar el Pittsburgh Steelers el domingo en la semana 6.

Greg Newsome II culpa a la defensa de los Browns

Aunque Ward asumió la responsabilidad de la pérdida, la defensa estaba asumiendo la culpa.

El esquinero Greg Newsome II dijo que la pérdida estaba en defensa por no poder detener el Vikingos en su posesión final.

«Sí, eso es en nosotros como defensa», Newsome II dijo en el vestuario. «Obtuvimos el liderazgo, último viaje, eso es lo que pedimos y no mantuvimos nuestro final del trato. Así que definitivamente apesta jugar un juego tan bueno para no terminarlo al final».

Marrones Mientras tanto, el ala defensiva Alex Wright dice que la defensa debe ser mejor si Cleveland va a ganar juegos.

«Hablamos mucho sobre pérdidas y cosas así, pero ahora acabamos de show porque hicimos L de L después de L», dijo Wright. «Así que es como si la gente hablara, tuviéramos que hacer eso ahora. Es como si el hablar fuera, tuviéramos que hacer algo. Pero aparte de eso, siento que tuvimos buenos chorros. Tuvimos malos chorros, y eso es solo el flujo del juego. Pero en general, eso, solo tenemos que hacerlo mejor. Solo llegamos a terminar».

El Marrones‘La defensa registró dos balones sueltos y dos capturas en un esfuerzo sólido contra los Vikings.

El entrenador dice que el equipo debe ser mejor

Cleveland se quedó corto en Inglaterra y cayó a 1-4 en la temporada.

Después del juego, Marrones El entrenador Kevin Stefanski dijo que el equipo debía ser mejor en cada fase del juego.

«Necesitamos hacer un mejor trabajo para cerrar y eso es algo ofensivo, defensivo, equipos especiales, entrenadores, jugadores, lo que sea», dijo Stefanski. «Tenemos que salir y estar en nuestro mejor momento en esos momentos y no lo estábamos y esa es la parte frustrante para mí».

El Marrones Ahora están en una racha perdedora de dos juegos.