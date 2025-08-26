El jugador de Venecia ‘A Loose End’ tiene un trailer por delante de Spotlight Bow

Santiago, un cabo argentino, se enfrenta a una metamorfosis desconcertante cuando se encuentra en el Lam en Uruguay vecino en la tercera característica multi-hyfenada de Daniel Hendler, «A Loose End» («Un Cabo Suelto»).

Vendido por Argentina’s MakeikinkineLa película recibe su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia Como parte del programa Venezia Spotlight, inclinándose el 3 de septiembre.

«Estamos realmente entusiasmados y honrados de presentar el estreno mundial de 'A Loose End' en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Admiramos el talento de Daniel Hendler por crear un mundo que se sienta universalmente resonante y auténticamente local.

Hendler lanzó su primer largometraje en 2010. Distinguido por su humor de Hangdog, «La fecha límite de Norberto» enganchó el premio TVE de San Sebastian. Ha colaborado en los guiones con algunos de los mejores de Argetina: Daniel Burman («Yosi, el espía arrepentido»), Ariel Winograd («The Heist of the Century») y Natalia Meta («The Intruder»). Su segunda película, «The Candidate» de 2016, le valió el mejor director en el Festival de Cine de Miami junto con un guiño de guión en el Festival de Cine de New York Havana. Hendler también anotó un oso plateado de Berlín al mejor actor por su papel en «Lost Embrace» de Burman.

Con «A Loose End», administra una característica multigense altamente atmosférica que combina la incertidumbre ansiosa, el diálogo acerbico y un elenco de personajes que exudan calidez contra la bravuconería. La película captura no solo los paisajes somnolientos y estéticos de Uruguay, sino la sensación de estar entre dos mundos, en el precipicio de pertenecer a algo nuevo, que se encuentra fuera de alcance.

«Es similar a ese estado de transición, antes de ingresar a la vigilia, cuando nos despertamos de un sueño que apenas podemos recordar, y cuanto más tratamos de entenderlo, para comprenderlo, cuanto más retrocede, nos alejamos de nosotros», relevó Hendler. «También me hace pensar en un sueño recurrente en el que estoy saliendo de control de un automóvil, a ciegas, sin saber a dónde me está llevando. Hay algo de eso en esta película, de esa imposibilidad de controlar el destino y, al mismo tiempo, la certeza de que debemos cambiar algo sobre la realidad en la que vivimos».

En el trailer, compartido en exclusividad con VariedadSantiago enrolla a través de la vecina Uruguay, evadiendo la detección en cada turno y remontando a la autoridad que proporciona su uniforme. Una serie de presentaciones congratorias más tarde y sus prioridades cambian de la mera supervivencia a la curación de un nuevo futuro en el campo que lo recibió tan graciosamente. Las emociones se suspenden a tiempo, lo que permite que una audiencia se sienta con las emociones temblorosas que giran alrededor de la idílica extensión rural, que enmarca obedientemente la inquietud, el anhelo, la duda y la alegría del protagonista.

«La película transmite la incomodidad del ‘no lugar'», señaló Hendler. «Supongo que la película nos invita a descubrir esta posibilidad de transformación, con el miedo y la esperanza que implica».

«Con su estructura en algún lugar entre una historia de detectives, una comedia y una extraña película de carretera, sigue siendo una historia sobre alguien exiliado y aceptado por un nuevo pueblo, con sus propias reglas y peculiaridades», explicó Hendler. «Santiago no es juzgado por sus acciones y errores pasados ​​porque está dispuesto a reconstruir y comenzar de nuevo. Aunque puede ser incómodo acompañar al protagonista, también es reconfortante pensar en el mundo más de esta manera, con ese tipo de empatía que lo abraza», agregó.

«A Loose End» es producida por Micaela Solé en Cordón Films de Uruguay («Los Demonios») junto a Ezequiel Borovinsky en Wanka Cine de Argentina («The Student») y el collar de Luis y Jorge Moreno en los productores nefilim de España, que Coucedía la breakout de Laura Baume Antherner anhage «.

La película está protagonizada por Sergio Prina («The Snatch Theif»), Pilar Gamboa («The Flower»), el músico uruguayo Alberto Wolf y César Troncoso («The Eternaut»). Después de su reverencia de Venecia, la característica, que ganó el Premio a la Industria Wip Latam en San Sebastian el año pasado, se dirige al Festival Español por su prestigioso programa Horizontes Latinos en septiembre.