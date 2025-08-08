El jugador de tenis indonesio se cae en los torneos de tenis de la Serie 3 M-25 en Bali

VIVA – Expectativas públicas tenis La patria para ver al representante indonesio levanta el trofeo en el Campeonato Mundial de Tenis de Amman en la tercera serie M-25.

Leer también: Christopher Rungkat todavía está colmado, los representantes indonesios califican para los últimos 16 de ITF Bali



La pareja Anthony Susanto/Alexander Chang, la única anfitriona adjunta que queda, debe reconocer la doble excelencia japonesa, Yusuke Kusuhara/Sunshuke Nakagawa, en la final del sector de dobles masculinos.

Competir en el ATDC NUSA Dua Field, Bali, el viernes, Anthony/Chang perdió dos sets directos de 4-6, 2-6. Desde el principio, el patrón de velocidad y potencia jugado por Kusuhara/Nakagawa dificultó que las parejas indonesias salieran de la presión.

Leer también: Anthony/Chang condujo, dos dobles indonesios fueron eliminados en el M-15 Bali



«Los juegos súper sólidos tanto cuando atacan como defenden desarrollados por Yusuke Kusuhara/Sunshuke Nakagawa nos brindan dificultades. Aunque varias variaciones de ataques a través de su duro servicio y derecha, aparentemente no es suficiente para penetrar a la resistencia de su defensa», dijo Anthony.

Alexander Chang admitió que su condición no se recuperó completamente después de tener que competir en el número único anterior.

«Aunque no buscaba razones de justificación, Alex dijo que su actuación no había regresado 100 por ciento después de jugar soltero durante 1 hora antes, haciéndolo incapaz de jugar tan bien como ayer con Anthony Susanto en las semifinales», dijo Chang.

Leer también: Uno que sobrevive, tres caídas: el destino de los singles masculinos indonesios en M-25 Bali



Con esta derrota, Indonesia se confirma sin un título en el sector dual. Kuahara/Nakagawa desafiará a Patricio Alvarado/Matsuda Koki en la parte superior, después de que la pareja japonesa derrotara a Kokoro Isomura/Yusuke Takahashi 6-3, 1-6, 10-8.

En el sector individual masculino, la competencia semifinal se llenará de jugadores superiores. Arthur Gea (Francia) ganó 6-3, 6-4 sobre Yusuke Takahashi, mientras que Sasikumar Mukund (India) eliminó a Alexander Chang 3-6, 7-6 (3), 7-6 (7). Philip Sekulic también avanzó después de ganar 3-6, 7-6 (5), 6-1 sobre Leo Borg, y Yanki Elel (Türkiye) derrotó a Yurii Dzhavakian 6-4, 6-2.

A pesar de no ganar el título, la aparición de Anthony/Chang a la final fue un récord positivo para Tenis indonesio En este prestigioso evento internacional.