El jugador de cricket Yuvraj Singh aparece ante Ed en el estuche de la aplicación de apuestas en línea







Ex jugador de cricket indio Yuvraj Singh El martes apareció ante la Dirección de Configuración (ED) para interrogar en un caso de lavado de dinero vinculado a una aplicación de apuestas en línea llamada 1XBET, dijeron las autoridades.

Singh (43) llegó a la oficina de la agencia en el centro de Delhi alrededor de las 12 del mediodía.

La agencia cuestionó al todo terreno y a la izquierda y registró su declaración bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), dijeron los funcionarios.

#MIRAR | Delhi: El ex jugador de cricket indio Yuvraj Singh llega a la oficina del servicio de urgencias en relación con la investigación de la supuesta aplicación de apuestas ilegales 1xbet. pic.twitter.com/900fid9ok0 – tampoco (@ani) 23 de septiembre de 2025

Un influencer llamado Anveshi Jain también apareció ante el ED para las preguntas en el mismo caso.

La agencia federal de sonda ha interrogado a los antiguos jugadores de cricket Suresh RainaShikhar Dhawan y Robin Uthappa, aparte del ex diputado de TMC y actor Mimi Chakraborty y el actor bengalí Ankush Hazra en las últimas semanas como parte de esta investigación.

El actor Sonu Sood ha sido convocado para el miércoles por el ED en el mismo caso.

La investigación sobre las operaciones de la aplicación de apuestas 1xbet es parte de la investigación más amplia de la ED contra tales plataformas sobre acusaciones de engañar a numerosas personas de rupias de rupias y, según los informes, evadir una gran cantidad de impuestos directos e indirectos.

Según 1XBET registrado en Curacao, es una casa de apuestas reconocida a nivel mundial con 18 años en el industria de apuestas. Los clientes de la marca pueden hacer apuestas en miles de eventos deportivos, con el sitio web y la aplicación de la compañía disponible en 70 idiomas, según la información de la compañía disponible en su sitio web.

Se espera que algunos otros deportistas, actores de cine, personas influyentes en línea y celebridades sean cuestionados por la agencia en los próximos días como parte de esta investigación.

La línea de investigación de Ed, según las fuentes, es saber por las celebridades sobre cómo fueron contactados por dicha compañía de apuestas que busca su respaldo, las personas nodales para el contacto en la India, el modo de pago (efectivo a través de Hawala o canal bancario) y el lugar del pago (en India o en el extranjero), etc., etc.

La agencia, Al registrar las declaraciones de los jugadores de cricket y actores, se entiende que les pregunta si sabían que las apuestas y los juegos en línea eran ilegales en la India. También les ha pedido que proporcionen una copia de sus contratos y toda la documentación de correo electrónico y papel relevante realizada por ellos con 1xBET.

La agencia también está analizando el uso final del dinero tomado por las celebridades para verificar si alguno de ellos puede clasificarse como el «producto del delito» bajo el PMLA, según las fuentes.

El gobierno de la Unión recientemente prohibió los juegos en línea de dinero real en la India al traer una legislación.

El ED, durante una reciente reunión nacional de sus altos funcionarios en Jammu y CachemiraTambién ha decidido iniciar «estrategias enfocadas» para investigar los delitos financieros que surgen de este sector vinculado a supuestas apuestas ilegales y juegos.

Según las estimaciones de las empresas de análisis de mercado y las agencias de sondeas realizadas antes de la prohibición del gobierno, hubo alrededor de 22 usuarios indios de millones de rupias en varias aplicaciones de apuestas en línea de las cuales la mitad eran usuarios regulares.

Se estimó que el mercado de aplicaciones de apuestas en línea en India valía más de USD 100 mil millones, lo que se afirma que crecía a una tasa del 30 por ciento, según los expertos.

El gobierno le dijo al Parlamento que ha emitido 1.524 órdenes desde 2022 hasta junio de 2025 para bloquear las apuestas en línea y plataformas de juego.

