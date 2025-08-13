El jugador de cricket Suresh Raina aparece ante Ed en el caso de lavado de dinero







Ex jugador de cricket indio Suresh Raina apareció ante la Dirección de Confacción (ED) el miércoles. El incondicional del cricket indio fue convocado por la agencia de investigación en vista de sus relaciones con la solicitud de apuestas 1xbet. Suresh Raina, en un video, fue visto ingresando a la oficina de la urgencia durante las primeras horas del miércoles.

Según lo informado por la agencia de noticias, la agencia federal de investigación registrará su declaración bajo el Prevención de la Ley de Lavado de Dinero (PMLA). La investigación sobre el lavado de dinero está vinculada a una aplicación de apuestas «ilegal» llamada 1XBET, dijeron las fuentes.

Se entiende que el antiguo jugador de cricket indio de 38 años fue vinculado a la aplicación a través de ciertos endosos. Aunque nada ha sido declarado por la Dirección de Cumplimiento relacionada con Suresh Raina en los medios de comunicación, las fuentes sugieren que el servicio de urgencias quiere comprender sus enlaces con esta aplicación durante el interrogatorio.

La Agencia Central está investigando múltiples casos de este tipo que involucran aplicaciones de apuestas ilegales que se alega que han engañado a numerosas personas e inversores de millones de rupias o que han evadido una gran cantidad de impuestos.

#MIRAR | El ex jugador de cricket indio Suresh Raina llega a la oficina de Ed en Delhi para registrar su declaración en el caso 1xbet después de la citación de la agencia. pic.twitter.com/df9eyhizjc – tampoco (@ani) 13 de agosto de 2025

Aparte del jugador de cricket indio Suresh Raina, actor Rana daggubati También apareció ante el ED el lunes. El reconocido actor Rana Dagguatti también fue convocado con respecto al supuesto caso de promoción de juegos de apuestas en línea.

Además, la Dirección de Cumplimiento también había emitido un aviso de convocatoria al actor para el 23 de julio, pero debido a los compromisos previos de Daggubati y el horario de rodaje, el artista buscó tiempo para aparecer en la oficina de Hyderabad Zonal Ed.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, durante enero de 2025, la policía de Telangana presentó un primer informe de información (FIR) contra 25 celebridades e influencers, incluidas figuras populares como Rana Daggubati, Prakash Raj, Vijay Deverakonda y Manchu Lakshmi, para presuntamente promover aplicaciones ilegales de apuestas ilegales a través de sus plataformas de redes sociales.

Según se informa, el FIR fue lanzado por el Telangana La policía después de una petición presentada por el empresario de 32 años Phanindra Sarma. La queja, presentada el 19 de marzo de 2025, destacó una tendencia inquietante de celebridades e influyentes que promueven aplicaciones ilegales de juego que violan la Ley de Juego de Gambling de 1867.

El FIR casi lo mismo se lanzó en la estación de policía de Miyapur en Hyderabad en múltiples secciones de la Ley de Juegos TS y la Ley de TI, incluida la Sección 66 (d) de la Ley de Tecnología de la Información, que se ocupa de las trampas y el robo de identidad.

(Con entradas de ANI)









Fuente