El juez vuelve a desestimar los reclamos de Blake Lively contra Jed Wallace

Un juez desestimó el miércoles Blake animadoLas acusaciones contra un gurú de las redes sociales a quien acusó de ayudar a manchar su reputación en línea durante el lanzamiento de “It Ends With Us” el año pasado.

Juez Lewis Liman gobernó que los abogados de Lively no habían demostrado que Jed Wallacequien reside en Austin, Texas, tenía suficientes conexiones con Nueva York para ser demandado allí.

Lively ha acusado a su director y coprotagonista, Justin Baldonide conspirar para dañar su reputación en represalia por presentar denuncias sobre acoso sexual en el set. Lively ha demandado a Baldoni, así como a la publicista Melissa Nathan, al productor Jamey Heath y a otros. El juicio está previsto para marzo.

Entre las acusaciones, Lively alegó que el equipo de Baldoni contrató a Wallace para convertir en arma un «ejército digital» para dañar su reputación en Reddit y otros foros en línea. El juez anteriormente despedido los reclamos contra Wallace, pero permitió a los abogados de Lively la oportunidad de agregar hechos adicionales que fundamentarían su conexión con Nueva York.

El estatuto de “brazo largo” de Nueva York permite a los demandantes demandar a demandados de fuera del estado en Nueva York si pueden demostrar que se produjo una lesión en el estado. Pero el estatuto exime de esa disposición las demandas por difamación, en un guiño a la libertad de expresión. El juez dictaminó que Lively no había superado ese obstáculo, pero dejó abierta la posibilidad de que Wallace pudiera ser demandado en Texas.

Por ahora, el fallo reduce un poco el caso, aunque no está claro si Lively buscará perseguir a Wallace en Texas.

«El tribunal dictaminó que las reclamaciones de la señora Lively pueden y deben presentarse ante un tribunal diferente», dijo un portavoz de Lively en un comunicado. «La Sra. Lively está evaluando sus muchas opciones para hacerlo y espera con ansias el juicio por todos sus reclamos contra Baldoni, Heath, Nathan y el resto de los acusados ​​de Wayfarer en marzo en Nueva York».