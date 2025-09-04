El juez rechazó la solicitud de suspensión de la detención de Nikita Mirzani

Yakarta, Viva – El panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN) rechazó oficialmente la carta de solicitud la suspensión de la detención propuesto Nikita Mirzani. El controvertido artista aún tenía que languidecer detrás de los bares del Centro de Detención Pondok Bambu, East Yakarta, en el caso de presuntas amenazas y lavado de dinero (TPPU) que arrastró el nombre del jefe de skincare, Reza Gladys.

«Con respecto a la suspensión de la detención de la Asamblea, ha sido deliberado y, por el momento, el acusado permanece en detención», dijo el juez principal Kairul Saleh durante el juicio en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, citado por Antara el jueves 4 de septiembre de 2025. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Anteriormente, Nikita presentó la carta de solicitud después de la audiencia de examen de testigos el 21 de agosto de 2025. Sin embargo, el panel de jueces consideró que no había una razón sólida para otorgarlo.

No solo eso, el juicio de este caso también experimentó una nueva dinámica. El Tribunal de Distrito de South Jakarta decidió que toda la agenda del juicio del 1 al 4 de septiembre de 2025 se llevó a cabo en línea. La decisión se tomó después de considerar la situación de seguridad después de la manifestación en Yakarta y varias regiones.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Tribunal de Distrito de South Jakarta explicó que se implementaron juicios virtuales para el funcionamiento sin problemas del proceso legal. En la última agenda, el juicio presentó testigos expertos del fiscal (JPU).

El anterior juicio de Nikita Mirzani también se retrasó porque se quejó de dolor de muelas. La agenda de examen está programada para ser programada el 11 de septiembre de 2025.

En la acusación del fiscal, se dijo que Nikita había amenazado a Reza Gladys al pedir RP4 mil millones como un «dinero corto» relacionado con los productos para el cuidado de la piel de Reza que no estaban registrados en BPOM. El dinero supuestamente se usó para pagar los préstamos hipotecarios restantes.

Con el rechazo de esta solicitud de suspensión, Nikita Mirzani todavía tenía que ser paciente para enfrentar el proceso de prueba, lo que atrajo cada vez más la atención pública.