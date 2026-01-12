El juez rechaza la excepción de Nadiem Makarim, el juicio del caso Chromebook continúa con pruebas

Jacarta – El panel de jueces se negó. excepción caso sospechoso corrupción obtención computadora portátil Chromebook presentado por el ex demandado Mendikbudristas, Nadiem Makarim.

La audiencia de decisión provisional se celebró en el Tribunal de Distrito de Delitos de Corrupción (Tipikor), en el centro de Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

«En el juicio, se afirma que la resistencia o las excepciones del acusado Nadiem Anwar Makarim y su equipo de asesores legales son inaceptables», dijo el juez principal Purwanto Abdullah.

Luego, Purwanto ordenó que el manejo del caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook continuara hasta la etapa probatoria.

Si Nadiem, como acusado y asesor legal, no está de acuerdo, entonces pueden presentar acciones legales junto con el caso principal.

«Ordenó que continuara el examen del caso contra el acusado Nadim Anwar Makarim. Suspendió las costas del caso hasta la decisión final», explicó.

Anteriormente se informó que Nadiem Anwar Makarim fue acusado de recibir 809.590 millones de IDR en relación con el presunto caso de corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

El fiscal (JPU) de la Fiscalía General, Roy Riady, dijo que el dinero fue recibido por el Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para el período 2019-2024 después de ordenar las especificaciones de las computadoras portátiles Chromebook para usar CDM o Chrome Education Upgrade, convirtiendo a Google en el único que controla el ecosistema educativo en Indonesia.

«El dinero que recibió Nadiem provino de PT Solusi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) a través de PT Gojek Indonesia», dijo Roy en la audiencia para leer la acusación en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el lunes.

El fiscal afirmó que la mayor parte del dinero de PT AKAB provino de la inversión de Google por valor de 786,99 millones de dólares estadounidenses.

Esto se puede ver en la riqueza de Nadiem registrada en el Informe de Riqueza del Administrador del Estado (LHKPN) en 2022, es decir, la adquisición de valores por valor de 5,59 billones de IDR.

Además de Nadiem, también hubo otras 24 partes que se enriquecieron en este caso, tanto personas físicas como jurídicas.

Como resultado de las acciones de Nadiem junto con los otros acusados, a saber, Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah y Sri Wahyuningsih, así como el jurista Tan, que aún está en libertad, el Estado sufrió una pérdida de 2,18 billones de rupias.