El juez no revocó los derechos políticos del antiguo walkot mbak ta y su esposo, la razón era la anciana

SemarangVIVA – El juez decidió no revocar derechos políticos Ex alcalde de Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Alias Mbak ita Y su esposo, Alwin Basri, en la decisión del caso de corrupción en el gobierno de la ciudad en el período 2022-2024 con consideración que ambos habían ingresado a la categoría de ancianos.

«El acusado Hevearita Gunaryanti Rahayu tiene 59 años y el acusado Alwin Basri tiene 61 años. Ambos son los ancianos», dijo el juez principal Gatot Sarwadi en la audiencia de lectura de veredicto en el Tribunal de Corrupción Semarang, Central Java, miércoles.

KPK sostiene al guardián de la ciudad de Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Mbak Ita

Anteriormente, el fiscal le pidió al juez que imponga sentencias adicionales en forma de revocación del derecho a ser elegido en cargos públicos o como funcionario político durante dos años al acusado.

El juez cree que los dos acusados ​​no repetirán estas acciones despreciables. Además, este caso de corrupción es un aprendizaje para los acusados.

«Basado en un sentido de justicia, no hay necesidad de revocar el derecho a ser elegido en cargos públicos como las demandas del fiscal», dijo el juez principal.

Anteriormente, el ex alcalde de Semarang, Hevearita, Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), fue sentenciado a 5 años de prisión en un caso de casos de corrupción en el gobierno de la ciudad en 2022 a 2024.

Mientras tanto, el esposo de Mbak Ita, Alwin Basri, fue sentenciado a 7 años de prisión.

Se demostró que los dos acusados ​​habían violado el Artículo 12 Carta A, Artículo 12 Carta F y Artículo 12 B de la ley Número 31 de 1999 según lo modificado por la ley número 20 de 2001 sobre la erradicación de la corrupción. (Hormiga)