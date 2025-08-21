El juez niega la solicitud del Departamento de Justicia para revelar las transcripciones del gran jurado de Epstein







Un juez federal rechazó el miércoles la solicitud de la administración Trump para desalitar las transcripciones del gran jurado de Jeffrey Epstein`s Caso de tráfico sexual, uniéndose a otros dos jueces que se negaron a publicar registros similares de las investigaciones sobre el abuso sexual del financiero tardío de mujeres y niñas jóvenes. El juez Richard Berman, quien presidió el caso de 2019, dictaminó una semana después de que otro juez federal de Manhattan rechazó la solicitud del gobierno de liberar transcripciones del gran jurado que acusó a la veterana confidente de Epstein Ghislaine Maxwell.

Salvo la reversión de la apelación, la decisión de Berman parece excluir la posibilidad de que los tribunales federales que liberen el testimonio del gran jurado relacionado con Epstein. Un juez federal en Florida se negó a publicar documentos del gran jurado de una investigación allí en 2005 y 2007, aunque el año pasado se hizo público algo de material de un caso estatal contra Epstein.

Las decisiones fueron un repudio rotundo del Departamento de Justicia esfuerzo para desbloquear los registros, un movimiento que la administración republicana realizó en medio de una reacción feroz sobre su negativa a liberar un tesoro masivo de documentos en su poder. Berman y el juez en el caso de Maxwell, Paul A Engelmayer, dejaron en claro en sus fallos que las transcripciones del gran jurado no contienen ninguna de las respuestas que probablemente satisfagan el inmenso interés público en el caso, y Berman calificó la solicitud como una ‘desvío’.

El presidente Donald Trump había pedido la liberación de transcripciones en medio de rumores y críticas sobre su participación de hace mucho tiempo con Epstein. Durante la campaña presidencial del año pasado, Trump prometió liberar archivos relacionados con Epstein, pero fue recibido con las críticas `incluso de muchos de sus propios seguidores` cuando el pequeño número de registros publicados por su Departamento de Justicia carecía de nuevas revelaciones.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios el miércoles. Cada uno de los jueces que se negaron a publicar transcripciones citó reglas de secreto del gran jurado de larga data y concluyó que el gobierno No cumplí con ninguna de las excepciones extraordinarias bajo la ley federal que pudiera justificar hacerlas públicas. También señalaron que el Departamento de Justicia tiene registros voluminosos relacionados con Epstein que no están cubiertos por las reglas del secreto del gran jurado.

Berman escribió que la escasa información contenida en alrededor de 70 páginas de las transcripciones del gran jurado de Epstein `palidece en comparación con la información y los materiales de investigación de Epstein en manos del Departamento de Justicia», que dijo que totales de 100,000 páginas. `El gobierno es la parte lógica para hacer un descenso de la parte de la justicia a la presentación de la justicia. registros adicionales.

Dijo que la solicitud de publicar registros del gran jurado «parece ser un desvío» de la amplitud y el alcance de los archivos de Epstein en la posesión del gobierno. El gran testimonio del jurado es simplemente un fragmento de rumores de Jeffrey Epstein. Gran jurado de Epstein En 2019 fue un agente del FBI que, señaló el juez, «no tenía conocimiento directo de los hechos del caso y cuyo testimonio fue principalmente rumores». El resto de la presentación del gran jurado consistía en una presentación de diapositivas de PowerPoint y un registro de llamadas.

El año pasado, un juez en Florida revisó alrededor de 150 páginas de transcripciones de los procedimientos del Gran Jurado que llevó a la acusación de Epstein por cargos estatales allí en 2006. Maxwell, un heredero de socialité británico y heredera publicitaria, está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años después de su convicción de 2021 por la convicción de tráfico sexual por ayudar a Epstein a abusar de niñas menores de edad. Recientemente fue transferida de una prisión en Florida a un campo de prisioneros en Texas. Epstein murió en la cárcel en espera de juicio.

El caso de Maxwell ha sido objeto de un mayor enfoque público desde que una protesta sobre el Departamento de Justicia dijo el mes pasado que no publicaría ningún documento adicional de la investigación de tráfico sexual de Epstein.

La decisión enfureció los detectives en línea, los teóricos de la conspiración y los elementos de la base de Trump que esperaban ver la prueba de un encubrimiento del gobierno. Desde entonces, funcionarios en Trump Administración republicana han tratado de presentarse como promoviendo la transparencia en el caso, incluso solicitando la insulta de las transcripciones del gran jurado.

Mientras tanto, Maxwell fue entrevistado en un tribunal de Florida hace semanas por el fiscal general adjunto Todd Blanche. El comité de supervisión de la Cámara también dijo que quería hablar con Maxwell. Sus abogados dijeron que estarían abiertos a una entrevista, pero solo si el panel garantizara la inmunidad del enjuiciamiento.

En una carta a los abogados de Maxwell, el representante James Comer, el presidente del comité, escribió que el comité estaba dispuesto a retrasar la deposición hasta después de la resolución de la apelación de Maxwell ante la Corte Suprema. Se espera que esa apelación se resuelva a fines de septiembre.

Comer escribió eso mientras Testimonio de Maxwell Fue ‘vital’ para la investigación liderada por los republicanos sobre Epstein, el comité no proporcionaría inmunidad ni ninguna pregunta antes de su testimonio.

