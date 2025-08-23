El juez impide que Trump reduzca fondos de 34 ciudades, condados sobre `santuario







Un juez ha dictaminado que el Triunfo La administración no puede negar fondos a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades y condados debido a políticas que limitan la cooperación con los esfuerzos federales de inmigración. El juez de distrito estadounidense William Orrick en San Francisco el viernes por la noche extendió una orden judicial preliminar que bloqueó la administración de cortar o acondicionar el uso de fondos federales para las llamadas jurisdicciones de ‘Sanctuary’.

Su orden anterior protegió más de una docena de otras ciudades y condados, incluidos San FranciscoPortland y Seattle. La administración Trump ha aumentado la presión sobre esas comunidades, ya que busca cumplir con el bien en la promesa de campaña del presidente Donald Trump para eliminar ilegalmente a millones de personas en el país. Una orden ejecutiva emitida por Trump ordena a la fiscal general Pam Bondi y al secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem para retener dinero federal de las jurisdicciones santuario.

Otra orden ordena a cada agencia federal para garantizar que los pagos al estado y gobiernos locales No «abet las llamadas políticas de santuario» que buscan proteger a los extranjeros ilegales de la deportación «. Las ciudades y los condados que demandaron dijeron que miles de millones de dólares estaban en riesgo. Un correo electrónico a la Casa Blanca el viernes por la noche no fue devuelto de inmediato.

En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una lista de más de 500 jurisdicciones santuario, «diciendo que cada uno recibiría una notificación formal de que el gobierno los había considerado no cumplido». También dijo que les informaría si se creía que estaban violando los estatutos penales federales. La lista fue eliminada más tarde del sitio web del departamento después de que los críticos señalaron que incluía localidades que han apoyado activamente las fuertes políticas de inmigración de la administración.

El Departamento de Justicia ha demandado a Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades sobre sus políticas santuario. No existe una definición estricta para las ciudades santuario, pero los términos generalmente describen lugares que limitan la cooperación con la inmigración y la aplicación de la aduana. ICE aplica las leyes de inmigración en todo el país, pero busca la ayuda de las autoridades estatales y locales para identificar a los inmigrantes buscados por la deportación y mantenerlas para los oficiales federales.

