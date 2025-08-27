¡El juez es firme! PK Silfester Matutina Falls Tailed una carta enferma

Yakarta, Viva – Solicitud Revisión judicial (PK) condenado por casos de difamación contra el Vicepresidente 10 y 12 de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, Silfester MatutinaFinalmente fourado.

Leer también: Controversia Justicia restaurativa: BMW Conductor matando a personas, sentencia de 1 mes



Tribunal de distrito South Yakarta Abortó oficialmente el PK después de que Silfester regresó a ausente de sesión Por razones de enfermedad que se considera extraña e irrazonable.

El presidente del panel de jueces, Ketut Darpawan, rechazó explícitamente la excusa de Silfester. Según él, la declaración de enfermedad presentada en realidad dio lugar a un gran signo de interrogación.

Leer también: La sesión de Matutina Silfester PK pospuesta, el cofre afirma que el dolor necesita un descanso de 5 días



«Las razones presentadas por el peticionario basadas en un certificado de descanso y enfermedad que no podemos aceptar», dijo Darpawan, miércoles 27 de agosto de 2025.



Presidente de la Silfester Matutina de Solidaridad Roja y Blanca en la Policía del Metro del Sur de Yakarta después de ser examinado sobre la acusación de Roy Suryo que sospechaba el diploma falso de Jokowi

Leer también: El ex presidente del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta se sometió al juicio inaugural del caso de soborno del delito de CPO



El juez luego reveló las irregularidades en la carta. No solo una enfermedad poco clara mencionada, la identidad del médico que los signos también son misteriosos.

«El médico tampoco sabía quién revisó. Había una firma inicial, pero el nombre del médico no estaba claro», dijo.

Darpawan evaluó que la actitud de Silfester mostró seriedad al presentar PK. El panel de jueces cerró oficialmente la audiencia y declaró que la solicitud de Silfester PK fue asesinada.

«Por lo tanto, la inspección se completa y cae», dijo.

Para tener en cuenta, la sesión de revisión (PK) condenada por el caso de difamación de Jusuf Kalla, Silfester Matutina, nuevamente causó drama.

El panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN) se vio obligado a posponer el juicio porque Silfester se llamaba en la mitad de la enfermedad. South Yakarta PN Relaciones públicas, Río Barten, explicó que Silfester estaba ausente después de que su abogado presentó un certificado médico.

«Afirmar que hoy el peticionario no podía asistir y la carta estaba acompañada por un certificado del médico, que la persona en cuestión sufría de dolor en el pecho y necesitaba un descanso durante cinco días», dijo Río a los periodistas el miércoles de 2025.

Anteriormente se informó, la sesión de revisión (PK) condenada por casos de calumnia, Silfester Matutina, en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el miércoles de 2025, fue llamado un impulso importante para que los fiscales ejecutaran el veredicto que había estado en una fuerza legal permanente desde 2019.

El equipo de defensa de la defensa de la criminalización de académicos y activistas instó a la oficina del fiscal de distrito del sur de Yakarta a que ya no posponga la implementación de la decisión.

El miembro del equipo de defensa, Abdul Gafur Sangadji, enfatizó que la presencia de Silfester en la sesión de PK era la certeza legal que debe ser utilizada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«Creo que este es un muy buen impulso para la Oficina del Fiscal del Distrito del Sur de Yakarta para citar para buscar al hermano de Silfester porque mañana estará presente», dijo el martes 19 de agosto de 2025.