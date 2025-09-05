El juez desestima la demanda de NewsMax contra Fox News como ‘shotgun alegando’

Dos días después de que se presentó, el juez Aileen Cannon ha desestimado una demanda antimonopolio contra Fox Newsen el que rival Periódico lo acusó de usar su poder de mercado para sofocar la competencia.

Cannon, un designado del presidente Trump, despedido La queja como una «escopeta suplicada», encontrando que la mayoría de las causas de acción eran innecesariamente duplicadas. Ella dio a Newsmax hasta el 11 de septiembre para presentar una queja enmendada.

Periódico alegre Que Fox News ha utilizado su apalancamiento para obligar a los distribuidores a no llevar canales de noticias rivales a la derecha. La demanda también alega que Fox News presiona a sus invitados a no aparecer en Newsmax y ha contratado investigadores privados para atacar a los ejecutivos de Newsmax en un esfuerzo por arrastrar el canal.

En respuesta a la queja, Fox News dijo: «Newsmax no puede demandar de sus propias fallas competitivas en el mercado para perseguir los titulares simplemente porque no pueden atraer a los espectadores».

La queja alegó violaciones de la Ley Sherman, la Ley Antimonopolio de Florida y la Ley de Prácticas Comerciales Deceptivas e injustas de Florida. Las reclamaciones antimonopolio estatales se declararon de manera superficial, alegando que la conducta de Fox estaba en violación «por las mismas razones por las que viola la ley federal antimonopolio».

Cannon descubrió que los recuentos 2-5, al incorporar las acusaciones en el Conde 1, violó la regla federal contra alegatos de escopeta.

«El tribunal tiene una obligación independiente de desestimar tales alegatos y requerir el replicador», escribió el juez.

Newsmax indicó que enmendará la queja.

«Entendemos que esto es solo un asunto técnico y que nuestro bufete de abogados está volviendo a hacer», dijo un portavoz de la compañía en un comunicado.

Cannon, quien se desempeña en el tribunal federal en Fort Pierce, Florida, es mejor conocido por supervisar el caso penal contra Trump por retener documentos clasificados. Ella despedido Ese caso el año pasado, encontrando que el nombramiento del abogado especial Jack Smith era ilegítimo.

Anteriormente había intervenido en el caso para impedir que el Departamento de Justicia accediera a material descubierto en una búsqueda de Mar-a-Lago. Esa decisión fue revocada por el 11 ° Circuito. Según ABC News, Cannon también fue consideró El otoño pasado para el Fiscal General.