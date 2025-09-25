El juez de Aaron golpea a dos jonrones, hace que la historia en los Yankees gane

Los logros de Juez de Aaron Continúa asombrando.

El Yankees de Nueva York El capitán se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las grandes ligas en bateando 50 jonrones en cuatro temporadas diferentes cuando golpeó dos explosiones en su victoria de 8-1 sobre la Medias blancas de Chicago el miércoles por la noche.

Judge fue 3 por 4 con dos carreras anotadas y cuatro carreras impulsadas, ayudando a los Yankees a ganar su cuarto juego consecutivo y mejorar a 10-3 en sus últimos 13 juegos.

Su victoria, junto con el Medias Rojas de Boston‘La victoria por 7-1 sobre el Toronto Blue JaysTiró de Nueva York incluso con Toronto en la cima de la Liga Americana East con cuatro juegos restantes, aunque los Azulejos tienen el desempate basado en el récord de la cabeza a cabeza.

El juez de Aaron hizo historia el miércoles por la noche

El capitán de los Yankees continúa apostando su reclamo como el mejor jugador ofensivo de su generación.

Con su 50º jonrón, un disparo de dos outs y tres carreras en el bullpen de los Yankees que los puso adelante 3-1, Judge se unió a Sammy Sosa, Mark McGwire y Babe Ruth como los únicos jugadores con cuatro temporadas de 50 homeros. El también se unió Shohei ohtani Como el segundo jugador desde 2002 en alcanzar 50 jonrones en temporadas consecutivas.

Sin embargo, Judge ha hecho algo que incluso Ohtani, o Alex Rodríguez, quien fue el último jugador en llegar a las temporadas consecutivas de 50 homeros, no pudo reclamar: tres 50 jonrones en un lapso de cuatro años.

Desde el comienzo de la temporada de 2022 MLB, Judge ha promediado 59 jonrones por 162 juegos, la mayoría en un tramo de cuatro estaciones en las mayores desde Sosa desde 1998-01. Ahora tiene tres temporadas de más de 50 homeros en las últimas cuatro temporadas y estaba en camino de golpear a 50 jonrones nuevamente en 2023 antes de que una lesión de dedo del pie le costara 56 juegos.

Además, cuando screzó un campo 0-1 al campo del centro derecho para su 51º jonrón en la parte inferior de la octava, Judge se unió a Mickey Mantle en un empate por el segundo lugar con su 46º juego de varios homeros.

En el último mes, se ha esforzado incluso con Mantle, Ruth y se adelantó a Joe DiMaggio para el cuarto lugar en la lista de jonrones de los Yankees. Pero no mirará sus logros demasiado de cerca.

«Si te sientas y admira, vas a detener tu impulso», dijo Judge. «Ojalá tenga una larga carrera por delante en rayas. Así que sabes cuando miramos hacia atrás en todo esto [and admire it] Cuando termine de jugar y al otro lado.

«Pero en este momento tenemos mucho trabajo [ahead]. Estamos cazando la división [championship]. «

Aaron Judge ha ‘realmente comenzó a balancear el bate bien’ en el tramo

La racha caliente de los Yankees ha coincidido con el renacimiento ofensivo de Judge. El capitán de los Yankees tiene 18 años por 39 (.461) con siete jonrones, 11 carreras impulsadas y 17 carreras anotadas en sus últimos 13 juegos, elevando su promedio de bateo a .328 y sus OPS a 1.136, el más alto desde el 10 de agosto.

«En las últimas dos semanas, realmente ha comenzado a balancear el bate bien nuevamente», dijo el gerente de los Yankees, Aaron Boone. «Otra gran noche para el capitán».

Sin embargo, según Boone, el impacto de Judge también se siente fuera del campo como el capitán del equipo y el líder emocional y vocal.

«Se toma ese papel muy en serio del Capitán», dijo Boone. «Es tan venerado, y solo lleva una cultura realmente fuerte porque hace que sea un punto que todos se escuchan, se ve, una parte de ella».