El juez Arief Hidayat se retirará 2026, el Tribunal Constitucional escrito a la DPR

Yakarta, Viva – Presidente Tribunal constitucional (Mk), Suhartoyo afirmó que su partido había escrito a RPD RI está relacionado con el plan pensión Juez Arief Hidayat En febrero de 2026.

«Ya (enviando una carta al DPR) y todo, las etapas están en el DPR sí», dijo Suhartoyo a periodistas en el área de construcción de MK, Central Yakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, el juez Arief Hidayat ingresará a la jubilación el 3 de febrero de 2026, lo que coincide con su 70 cumpleaños.

Según el artículo 23 de la ley número 7 de 2020 con respecto al tribunal constitucional, los jueces constitucionales serán desestimados con respeto si tienen 70 años.

Mientras tanto, en el Artículo 26 de la Ley del Tribunal Constitucional, que se aclara en el Artículo 6, el párrafo 2 del Reglamento del Tribunal Constitucional Número 4 de 2012 establece que el Tribunal Constitucional debe notificar a la institución de propuestas a más tardar seis meses antes de que el juez tenga 70 años o el final de su mandato.