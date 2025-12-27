El juego Resident Evil 9 Requiem está listo para su lanzamiento. ¡Consulta el calendario aquí!

Jacarta – Capcom presentado oficialmente Resident Evil 9: Requiem como continuación de la serie principal del legendario juego de terror Resident Evil. Este juego está programado para lanzarse el 27 de febrero de 2026 y será uno de los lanzamientos más importantes de Capcom en los próximos años. La información más reciente revela detalles sobre historiaNuevos personajes y opciones de edición preparadas para los jugadores.

Juego Resident Evil Réquiem

Fecha Liberar y Plataformas de Última Generación

Resident Evil 9: Requiem se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Capcom asegura que este juego no está disponible para consolas de generación anterior, debido a que fue desarrollado específicamente para maximizar el rendimiento y las imágenes de los dispositivos de última generación.

Se han abierto pedidos anticipados en varias plataformas digitales. Los jugadores que realicen pedidos anticipados obtendrán una bonificación en forma de disfraces exclusivos que no están disponibles en la versión estándar.

Elección de ediciones y contenido adicional

Además de la edición estándar, Capcom también ha preparado una Edición Deluxe que ofrece una variedad de contenidos adicionales. Este paquete está dirigido a jugadores que desean una experiencia más completa desde el primer día de lanzamiento.

Parte del contenido adicional de la Edición Deluxe incluye:

Traje alternativo para el personaje principal.

Diseños de armas exclusivos

Filtro visual de pantalla

Artículos cosméticos y coleccionables digitales.

Audio adicional con el tema clásico de Resident Evil

Capcom también abre la posibilidad de una edición física de coleccionista, aunque los detalles oficiales aún están a la espera de más anuncios.

Nuevos personajes y regreso de figuras icónicas

En Resident Evil 9: Requiem, los jugadores conocerán a Grace Ashcroft, una agente del FBI que es la protagonista principal. A Grace se le asigna la tarea de investigar una serie de misteriosos casos de muerte relacionados con Raccoon City, un lugar icónico que durante mucho tiempo ha sido un símbolo de horror en el universo Resident Evil.

Este caso también tiene una conexión personal con el pasado de Grace, lo que hace que la historia sea más emotiva y profunda que la serie anterior.

Además de los nuevos personajes, se confirma que Leon S. Kennedy regresará. Se dice que esta figura veterana juega un papel importante en la historia, y la parte del juego destaca su experiencia de combate. La presencia de Leon también es un fuerte vínculo entre la era clásica de Resident Evil y las historias modernas.