El juego ‘Neverland’ será producido por los juegos de Second Star

El juego de fantasía-aventura «Neverland: A Peter Pan Adventure» será el primer título que se produce por Segundo Juegos de la EstrellaUn nuevo estudio de desarrollo y editorial con sede en el Reino Unido.

El estudio con sede en Manchester, Inglaterra, está encabezado por Tom StoneEx Director Gerente de TT Games, cuyos créditos incluyen «Lego Star Wars», «Lego Batman» y «Lego Harry Potter». El equipo de Stone incluye a muchos miembros clave del ex equipo de desarrollo de los Juegos de LEGO.

Great Ormond Street Hospital, que tiene el derecho perpetuo de la remuneración para las adaptaciones de Peter Pan, y la organización benéfica del Hospital de Gran Ormond Street, que ha desarrollado el Nuevo Mundo de Neverland de los Juegos, ha otorgado a los Juegos Star de Second Star una licencia exclusiva a largo plazo para crear un conjunto de videojuegos alrededor de la IP.

Gosh Charity recibirá regalías de todas las ventas de los juegos para recaudar fondos para los niños gravemente enfermos que son tratados en Great Ormond Street.

JM Barrie donó los derechos a Peter Pan a Great Ormond Street en 1929, después de que el hospital le pidió en un comité en un comité, pero pensó en una mejor manera de marcar la diferencia. Dos meses después, el hospital se enteró de que había donado los derechos de su obra muy querida y la novela «Peter Pan o el niño que no crecería» para ellos.

Jenny Martin, gerente senior de licencias de marca de Gosh Charity, estamos encantados de trabajar con los socios expertos en Second Star Games para llevar el mundo mágico de Neverland a la vida para una generación de jugadores jóvenes. Neverland, un lugar de aventura e imaginación, proporciona un telón de fondo sorprendente a lo que sabemos que serán un juego de primera clase. Lo que más se vende, cada juego vendido para que los fondos nos ayude a ser graves en el Street en el Street en el Street. Journey Neverland «.

Grahame «Chily» Chilton será el inversor principal en Second Star. Chilton fue uno de los primeros inversores en el primer juego de «LEGO Star Wars» en 2005 y tanto Chilton como Stone sirvieron en una junta de recaudación de fondos de Gosh Charity entre 2014 y 2016.