El juego móvil ‘Los Sims’ se cierra (resumen de noticias sobre juegos)

Electronic Arts cerrará”Los Sims Mobile” el próximo enero, siete años y más de 50 actualizaciones después del lanzamiento del juego.

«Primero, queremos darte las gracias», dijo el equipo de «Sims Mobile» en un blog publicado en el sitio web de EA el domingo. «Los Sims Móvil y la comunidad de Los Sims en su conjunto están llenos de creatividad, amabilidad e imaginación. Nos habéis sorprendido con vuestras historias, construcciones y Sims. Estamos orgullosos de haber compartido este viaje con vosotros y, como muestra de nuestro agradecimiento, hemos preparado algunas sorpresas a medida que nos adentramos en el capítulo final de TSM».

Antes de que el juego finalice el 20 de enero, EA lanzará una actualización final para “Los Sims Móvil” en los próximos meses. La primera parte de la actualización se lanzó el lunes. Sin embargo, “Los Sims Móvil” fue eliminado de la lista de Apple App Store y Google Play Store el martes, por lo que ya no está disponible para nuevas descargas, sólo para usuarios que ya tienen “Los Sims Móvil” instalado o lo han descargado previamente.

El cierre de «Los Sims Móvil» se produce inmediatamente después de que EA anunciara que pasará de ser una empresa que cotiza en bolsa a una empresa privada. El acuerdo de compravalorado en 55 mil millones de dólares, está en manos de varios inversores, incluidas las firmas de capital privado Silver Lake, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y Affinity Partners de Jared Kushner.

La franquicia de “Los Sims” en su conjunto sigue viva y coleando en EA, con una nueva actualización para “Los Sims 4” lanzada en septiembre y planes en curso para un nuevo juego de “Los Sims” que explorará funciones multijugador en línea.

