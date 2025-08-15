El juego indonesio aporta herencia e innovación al escenario principal de la Osaka World Expo

VIVA – Juego indonesio Back incidió un gran paso en el escenario internacional al actuar en la Osaka World Expo 2025, Kansai, Japón, uno de los prestigiosos eventos del mundo que se convirtió en un foco global. A través de la fuerza del diseño, la artesanía y las narrativas culturales, las obras de los indonesios ofrecen obras que elevan la herencia del textil del archipiélago a los ojos del mundo.

El pico de aparición ocurrió el 8 de agosto de 2025 en el desfile de modas de diversidad unificado, Soroyuru, que significa «armonía en las diferencias» en japonés. El evento fue realizado por Jellyfish Pavilion y tuvo lugar en Wasse (Centro de Exposiciones de Exposición). En este momento, la obra indonesia aumentó la riqueza de tejido de West Nusa Tenggara, con colecciones que combinan técnicas tradicionales con un toque de diseño contemporáneo.

Colaboración para la innovación y la sostenibilidad

Para este evento, el juego indonesio colabora con Comfiknit, una marca de Hong Kong conocida como innovación textil sostenible. «Esta colaboración nació de la consistencia de construir un ecosistema moda Creativo y competitivo. Esta es una prueba de que nuestros esfuerzos han recibido reconocimiento global «, dijo Thresia Mareta, fundadora de Indonesian Play, así como un asesor JF3.

Organizar la diversidad en el escenario global

Show de moda de diversidad unificada: Soroyuru reúne una colección de nueve países, convirtiéndose en una celebración de la moda en la que la tradición de cumplir con la innovación. «Para nosotros, Soroyuru es más que una presentación del trabajo. Llevamos la identidad de Indonesia a la etapa global, nos unimos a la escritura de historias sobre diversidad. Cuando las culturas se respetan entre sí, que nacen no solo la belleza, sino también la esperanza de un futuro más armonioso», agregó Thresia.

Papel estratégico en Osaka World Expo 2025

Además de aparecer en Soroyuru, el juego indonesio con el JF3 Fashion Festival presenta tres marcas de ex alumnos de la puerta incubadora: Senses, Apakabar y Fuguku en exposición ondulada del 4 al 10 de agosto 2025 en Pavilion Indonesia. Se muestran un total de 12 excelentes colecciones, que combinan diseño, habilidades manuales y valores culturales indonesios.

En línea con esta participación, Indonesia Play también presenta una tienda emergente en Lucua Umeda, uno de los centros comerciales premium en Osaka, del 7 al 13 de agosto de 2025. Esta presencia brinda una oportunidad para que el público japonés sienta de primera mano la calidad y el carácter del diseño de la obra, al tiempo que fortalece el posicionamiento de las marcas en el mercado internacional.

La presencia de la obra de Indonesia en la Osaka World Expo 2025 es parte de la diplomacia cultural indonesia que amplía la red global de la industria creativa y la apertura de nuevas oportunidades de mercado para la moda indonesia en Japón.

Reconocimiento internacional

En este evento, Thresia Mareta actuó con el famoso diseñador japonés Shinshiro Mizuno, como diseñador de moda Soroyuru. Se sabe que Mizuno trabajó con Givenchy, Hanaemori, Yuki Tori, John Galliano y Alexander McQueen, y tiene una marca[fuse] y vestidos de novia de marca con licencia de Givenchy.

Thresia Mareta es la fundadora de Indonesian Play, un ecosistema de moda que conecta artesanos, diseñadores y actores creativos de la industria para mantener, desarrollar y ajustar la artesanía indonesia para seguir siendo relevante en la etapa de moda moderna, tanto a nivel nacional como internacional.

El impacto y la atención de los medios

La presencia de la obra indonesia en Osaka World Expo 2025 no es solo un logro artístico, sino también una declaración: que el patrimonio cultural indonesio puede diálogo con el mundo a través de la moda universal. Desde las manos de los artesanos hasta el centro de atención de las luces del escenario internacional, cada trabajo trae un mensaje sobre la identidad, la diversidad y un futuro sostenible.

Este evento también atrajo la atención de los principales medios de comunicación de Japón. ABC TV Japan (Asahi Broadcasting Corporation), una de las principales estaciones de televisión en Japón y parte de la Red Nacional de TV Asahi, cubre y transmitiendo la apariencia de obras indonesias, se lo presenta a millones de espectadores en todo el país, especialmente en la región de Kansai como el anfitrión de la Exposición 2025.

Se puede seguir información completa sobre las actividades de JF3 visitando el sitio web oficial www.jf3.co.id y cuenta de Instagram @jf3_info.