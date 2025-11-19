El juego de terror ofrece sustos en vivo

Después de siete películas, el “Actividad Paranormal«La franquicia ya no asusta al público como lo hacía antes, es decir, a través del poder de sugestión, utilizando cámaras de seguridad domésticas, teléfonos inteligentes y cámaras web para «capturar» fenómenos fantasmales en lugares suburbanos aparentemente inofensivos. Si bien el público se ha dado cuenta del enfoque de metraje encontrado de las películas, el nombre todavía significa algo. Es por eso que ahora viene unido a un espectáculo de casa embrujada escasamente conectado pero completamente efectivo del director de «No duermas más», Felix Barrett, presentado no como un obra, sino como “una nueva historia vivida en el escenario”.

Intentó por primera vez en Leeds, Inglaterra, y ahora aparece en varios escenarios estadounidenses (el Teatro Shakespeare de Chicago el mes pasado, el Teatro Ahmanson de Los Ángeles este noviembre, seguido de paradas en DC y San Francisco a principios de 2026), “Paranormal Activity” demuestra que la serie no ha abandonado el fantasma. En cambio, era hora de reinventarse, ¿y qué mejor manera de hacerlo que conjurando fantasmas frente a una audiencia en vivo? Al igual que con el cine, el impacto depende de ilusiones inteligentes, pero en esta era de CG e IA, es mucho más satisfactorio ser engañado en persona, y “Paranormal Activity” hace que el público grite de miedo y sorpresa.

Lo que se pierde en el proceso son los otros elementos centrales del teatro en vivo: a saber, una pieza dramática decente, con personajes completos, diálogos ingeniosos (normalmente elevados más allá de las declaraciones banales del discurso cotidiano) y algo actual que impartir sobre el mundo en el que vivimos. “Paranormal Activity” es delgada hasta el punto del tedio, se centra en una pareja que se mudó de Chicago a Inglaterra (¿por qué Inglaterra?), con la esperanza de un nuevo comienzo, solo para encontrarse en una casa de dos pisos intimidantemente grande. aparentemente poseído por espíritus malignos.

El marido James (Patrick Heusinger) es del tipo escéptico, y aunque suceden cosas extrañas (sonidos de golpes que podrían ser las tuberías y cortes de energía que requieren caminatas tensas en la oscuridad para restablecer los fusibles), lo atribuye a la antigua casa. Mientras tanto, su esposa Lou (Cher Álvarez) siente que está perdiendo la cabeza. Los disturbios le parecen mucho más vívidos y no se pueden negar.

La pareja lleva un año casada y todavía están resolviendo las cosas. Llamando por FaceTime, la suegra de Lou (Shannon Cochran, visible en un televisor de pantalla plana a la izquierda de la puerta principal) sugiere que es psicótica, pero lo que realmente vuelve loco a Lou es que nadie le crea. Bueno, eso y un secreto que se revelará mucho más tarde.

Se podría argumentar que “Actividad Paranormal” trata sobre las tensiones de adaptación básicas de cualquier pareja joven que aprende a vivir junta. Pero tiendo a sentirme frustrado con las películas que tratan “de lo que tratan” (es decir, donde el tema de la película es también su argumento, en lugar de ser tratado como un subtexto) y esta obra tiene el mismo problema: prácticamente de lo único que hablan estos dos es si el lugar está embrujado, cuando el escritor Levi Holloway (a quien también se le atribuye la “reescenificación”) podría haber escrito algo un poco más sustancial y luego complicarlo con fantasmas, al estilo “Rebecca” o “What Lies Beneath”.

Pero, para empezar, “Paranormal Activity” nunca fue una pieza de propiedad intelectual especialmente profunda, y Holloway esencialmente comienza desde cero, sin ninguno de los personajes de las películas, ni siquiera Tobi, la entidad demoníaca con la que tienen que lidiar, tanto como se menciona aquí. Después de todo, esta es una “nueva historia” con el nombre de la franquicia respaldada por Blumhouse y que cumple su propósito: Ahmanson experimentó previamente con el terror en el escenario, montando “2:22 A Ghost Story” en 2022, y esa obra se basó en un elenco estelar (que incluía a Anna Camp y Constance Wu) para atraer a la gente. La marca “Paranormal Activity” hace eso aquí, incluso si muchos de los asistentes no han visto ni una sola de las películas.

Como nota al margen, ambas producciones se originaron en Inglaterra, donde parece haber una especie de tendencia entre las obras de terror, que es una estratagema desesperada para atraer un nuevo grupo demográfico a la etapa pospandémica o una respuesta inspirada a producciones como “Harry Potter y el legado maldito”, que cautivó a las multitudes con “magia” simulada (el hombre responsable, Chris Fisher, también desarrolló las ilusiones de “Actividad Paranormal”). Hay que decir que este espectáculo es mucho más efectivo que “2:22”, que utilizó una desagradable estrategia de cegar al público con una luz increíblemente brillante que enmarcaba el escenario.

“Paranormal Activity” comienza con una explosión de música ensordecedora, que sirve para ponernos nerviosos, pero las sacudidas posteriores son bien merecidas y lo suficientemente inesperadas como para compensar esa tensión. Dividida en dos mitades, con escenas que abruptamente «se cortan» a negro (como para enfatizar el shock anterior), la obra nos provoca con posibilidades siniestras: la casa de James y Lou ocupa todo el escenario, con una gran área común debajo y escaleras que conducen a un armario espeluznante, un dormitorio y un retrete arriba. La ilusión más sorprendente en el primer acto puede ser ver a James orinando con la puerta del baño abierta, aunque lo que sucede con la bata de baño es lo que el público nunca olvidará.

Con sólo dos personajes más o menos “solos” en un escenario tan grande (más un espiritualista charlatán, interpretado por Kate Fry en una escena), instintivamente escaneamos los rincones turbios en busca de amenazas potenciales. Mención especial para la diseñadora de iluminación Anna Watson, quien evoca el miedo en la oscuridad y proyecta una sombra en la parte superior del segundo acto que confirma que Lou no está loco. De ahí su uso de la palabra “gaslighting” (incorrectamente, como siempre, aunque todavía provoca muchas risas).

Sin revelar más sorpresas, tenga la seguridad de que el programa es menos provocativo que las películas que lo inspiraron, es decir, cumple la promesa de que la casa está embrujada. En un toque inteligente, Holloway relaciona la explicación de la actividad paranormal con el pasado de sus personajes, en lugar de convertirla en un síntoma de un trauma de generaciones anteriores en el mismo lugar (y por lo tanto sin relación con los vivos), como funcionan la mayoría de las historias de fantasmas. Unas cuantas veces, James sale, lo que introduce una sensación de exposición angustiosa. La mera insinuación de horror puede haber dado miedo en las películas de “Actividad Paranormal”, pero cuando se trata de la obra, ver para creer.