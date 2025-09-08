El juego de la NFL de YouTube promedia 17 millones de espectadores

YouTube entró en el juego con su primer exclusivo NFL La transmisión el 5 de septiembre, que según la plataforma promedió más de 17.3 millones de espectadores globales.

Esa estadística se basó en la audiencia minuciosa promedio (AMA) para el enfrentamiento del viernes entre los Jefes de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles que tienen lugar en São Paulo, Brasil.

Según YouTube, esto incluyó 16.2 millones de AMA en YouTube y otras plataformas de distribución en los EE. UU., Según los datos compilados de Nielsen y YouTube, y 1.1 millones de AMA fuera de los EE. UU., Según los propios números de YouTube.

Más por venir …