El juego al azar danza logra los discos de Muri, retirando a miles de fanáticos del K-pop

Semarang, Viva – La conciencia de los jóvenes indonesios hacia el espacio creativo se ha desarrollado en los últimos años. Varias comunidades, que van desde la música, la danza, hasta el arte visual, utilizando el espacio público para expresar juntos. Este fenómeno muestra cómo las actividades colectivas pueden convertirse en un contenedor para las interacciones cruzadas y de fondo.

La generación más joven, especialmente Gen ZConviértase en el principal impulsor en varias actividades basadas en la comunidad. Tienden a buscar espacio para canalizar el interés de una manera divertida mientras involucran a muchas personas. Para algunas personas, este impulso es una oportunidad para fortalecer la identidad mientras establece una nueva conexión. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

La cultura popular desde el extranjero, como K-Pop, es uno de los factores que impulsa el alto interés en estas actividades creativas. Con millones de fanáticos en Indonesia, esta influencia cultural es claramente visible en estilo de vida y actividades que involucran a muchos jóvenes.

Recientemente, la marca de perfume local de Bizarre registró una nueva historia en Semarang, Java Central. Bajo los auspicios de PT Citra Alam Aromindo, Bizarre ganó el récord mundial de Muri – Indonesia para la categoría de baile de juegos aleatorios con la mayoría de los participantes.

La actividad que tuvo lugar en el área icónica de Sam Poo Kong presentó a miles de fanáticos de K-pop de varias regiones que bailaron juntas después de las cepas de las canciones populares coreanas.

El premio del Museo Mundial de Indonesia (MURI) fue entregado directamente al Director de PT Citra Alam Aromindo, Steven Narpati. Dijo que este logro no fue solo para la compañía, sino también para los fanáticos de K-pop que habían apoyado la actividad.

«Estamos muy orgullosos de este logro. Este registro no es solo para extraño, sino también para todos nuestros fanáticos leales y amantes del K-pop en Indonesia», dijo Steven en su declaración, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

En la misma ocasión, agregó que Bizarre se vio a sí mismo como parte del estilo de vida de la generación más joven.

«En el futuro, continuaremos apoyando varias actividades creativas de la Generación Z, especialmente la comunidad K-Popers en Indonesia», dijo Steven.