El joven niño afgano viaja desde Kabul a Delhi en el tren de aterrizaje de los aviones







En medio de la situación extremadamente preocupante en Afganistán bajo la administración talibán, un niño de 13 años afgano La «curiosidad» del niño lo llevó a Delhi desde Afganistán. Un niño de 13 años que estaba furioso por salir del país hizo algo que no puede considerarse menos que un milagro.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el joven de Afganistán de alguna manera logró entrar en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión que despegó de Kabul, dijeron el lunes fuentes oficiales.

Milaculosamente, el niño incluso salió de manera segura cuando el vuelo de Delhi desde Kabul aterrizó en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi el domingo 21 de septiembre de 2025.

El incidente se informó alrededor de las 11 de la mañana del domingo cuando el número de vuelo de Kam Airlines RQ-4401 llegó al aeropuerto Internacional Indira Gandhi (IGI) después de un viaje de 2 horas de duración, según PTI.

Las fuentes, sin embargo, confirmaron que el adolescente pronto fue enviado a Afganistán el domingo mismo, en el mismo vuelo.

Dirigiéndose a la situación, las autoridades dijeron: «Las autoridades de la aerolínea informaron a la sala de control de seguridad del aeropuerto sobre un niño de 13 años que fue encontrado deambulando cerca del vuelo después de que aterrizó», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El niño, un nativo de la ciudad de Kunduz, fue detenido por el personal de la aerolínea y entregado al personal de la Fuerza de Seguridad Industrial Central, que lo llevó a la Terminal 3 del aeropuerto para interrogarlo.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el niño de 13 años dijo a los funcionarios que se coló en el Kabul aeropuerto y de alguna manera lograron entrar en el compartimento trasero del tren de aterrizaje central de dicho avión. El niño afirmó además que hizo esto por curiosidad, informó PTI.

Después de que el funcionario en el aeropuerto le hiciera varias preguntas, el mismo vuelo fue enviado por el mismo vuelo que salió alrededor de las 12:30 p.m., afirmaron las autoridades.

Además, los funcionarios de seguridad de la aerolínea KAM también llevaron a cabo una verificación de seguridad del compartimento del tren de aterrizaje y encontraron un pequeño altavoz de color rojo, aparentemente llevado por este niño.

Los funcionarios enfatizaron además que «el vuelo de Kabul-Delhi se declaró seguro después de una inspección exhaustiva y controles antisabotaje», según PTI.

(Con entradas de PTI)





