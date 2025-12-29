¡El joven Garuda se vuelve loco! La selección nacional sub-16 de fútbol sala de Indonesia gana la AFF tras derrotar a Tailandia

VIVA – Equipo Nacional El fútbol sala indonesio sub-16 logró logros brillantes al ganar el título del campeonato Copa AFF Fútbol Sala Sub-16 2025. Esta certeza se obtuvo luego de que Garuda Muda derrotara a Tailandia con un dramático marcador de 4-3 en el partido final que se disputó en el Nonthaburi Hall, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Desde que sonó el pitido inicial, el duelo entre Indonesia y Tailandia fue reñido. Ambos equipos parecieron agresivos y se lanzaron ataques entre sí. Sin embargo, Tailandia abrió el marcador apenas al minuto de partido, con un disparo de Boonyarit Petchtiam que el portero indonesio no pudo bloquear.

Tras un gol, Indonesia respondió de inmediato. Hetson Messi puso su nombre en el marcador en el cuarto minuto con un fuerte zurdazo que devolvió el marcador al empate 1-1.

Tailandia siguió lanzando amenazas y recuperó la ventaja de 2-1 en el minuto 17. Boonyarit Petchtiam volvió a convertirse en una pesadilla para Indonesia tras disparar un disparo lejano que sacudió la portería de Azmi Anugrah.

Sin embargo, el espíritu de lucha de Garuda Muda no se desvaneció. Indonesia finalmente empató 2-2 justo en el minuto 20 gracias a un fuerte tiro de Faisal Gumilang desde fuera del círculo penal, cerrando la primera mitad con un marcador igualado.

Al comenzar la segunda mitad, Indonesia parecía más confiada. El error fatal del portero tailandés Thanathip Samralsuk fue aprovechado por M. Dafa Ramadan, quien anotó un gol en el minuto 26 y puso a Indonesia adelante por 3-2.

Faisal no tardó mucho en volver a poner su nombre en el marcador. Su segundo gol en el minuto 27 puso a Indonesia con una ventaja de 4-2 y dejó boquiabiertos al público del Nonthaburi Hall.

Tailandia intentó recuperarse implementando una estrategia de juego de poder en los minutos finales. Como resultado, Boonyarit redujo el déficit a 3-4 con un tiro libre en el minuto 38.

Aunque siguieron bajo presión hasta el final del partido, Indonesia pudo mantener su ventaja. El 4-3 se prolongó hasta el pitido final, que lo confirmó Selección Nacional de Fútbol Sala de Indonesia La Sub-16 salió campeona Copa AFF de fútbol sala Sub-16 2025.