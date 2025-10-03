El joven de Houston Rockets habla la conversación, pero para caminar el camino

La temporada pasada, el Cohetes de Houston estalló como uno de los equipos más malos de la NBA. Eso no quiere decir que jugaran sucios, pero estrellas Dillon Brooks, Jalen Green, Alperen Senguny Fred Vanvleet No me importaba hablar algo de basura.

Green y Brooks fueron intercambiados al Phoenix Suns para Kevin Durantquien es un Actualización clara. Sin embargo, el Cohetes Puede haber perdido parte del «borde» que los impulsó a la segunda semilla en la Conferencia Oeste.

Brooks, especialmente, impactó ganar en el ala defensiva y no le importaba meterse bajo la piel de los oponentes. Tari Eason es un defensor de alto nivel que puede hacerse cargo de Brooks, y está ansioso por hablar de basura. Sin embargo, aún no ha encontrado significativo NBA éxito.

Tari Eason necesita dar un paso adelante para los cohetes de Houston

Eason no es ajeno a hablar basura, así que en ese sentido, es un reemplazo perfecto para Brooks en el Cohetes‘ póngase en fila.

En 2024, el Cohetes estaban persiguiendo el Guerreros de Golden State para el último puesto de postemporada. El Cohetes finalmente se quedó corto. Durante la carrera, Eason se volvió viral Por gritar «Ve Out To Play» a los Warriors antes de que Golden State sellara el último lugar de juego.

Vale la pena señalar que Eason se perdió los últimos 50 juegos de esa temporada, por lo que no fue exactamente un contribuyente durante eso. Cohetes‘ correr. La temporada pasada, promedió 12 puntos, 6.4 tableros y 1.7 robos para el Cohetes mientras dispara 32.2% desde lo profundo.

Brooks fue un tirador y anotador más eficiente, aunque Easton demostró que es un jugador de ajetreo. Si está sano, el Cohetes Debería disfrutar de un año de ruptura de su delantero de cuarto año.

Eason disfruta de la basura de hablar, especialmente para Draymond Green y los guerrerosPero hasta que pueda superar la primera ronda de los playoffs, aún no ha llenado los zapatos de Brooks.

Tari Eason planea dar un salto

En la derrota de primera ronda de siete juegos ante el Guerreros En los playoffs de 2025, Eason estaba disponible, publicando 7.6 puntos en mejores divisiones de tiro de las que disfrutaba en la temporada regular. Siguió siendo un defensor efectivo.

Los cohetes probablemente se convertirán en Dorian Finney-Smith Para comer los minutos de Brooks, aunque Eason cree que puede traer la intensidad.

«Probablemente soy un poco más atlético que Dillon». Eason dijo a Sports Illustrated. «Puedo moverme. Soy un poco más conmutable, así que agregando eso a mi juego en cuanto al lado mental que trajo, seguro, creo que podría traer eso y algo más».

Eason ha traído la misma intensidad de tala de basura que Brooks trajo, pero puede haber herido a su equipo, como el Guerreros Sopló los cohetes para terminar la carrera de playoffs en 2024, mientras Eason observaba desde el banco.

Está a punto de dar un paso adelante esta temporada, pero ya se ha adelantado una vez.