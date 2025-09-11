El joven activista que apoya a Trump Charlie Kirk fue asesinado a tiros durante un discurso en el campus

Utah, Viva – Activista conservador y uno de los fundadores de USA Turning Point, Charlie Kirk (31), murió después disparo En un evento en la Universidad de Utah Valley el miércoles 10 de septiembre de 2025, hora local. El incidente sacudió la política de los Estados Unidos porque atacó a los líderes jóvenes conservadores, partidarios Triunfo el más influyente.

Tiroteo Lo que sorprendió a Estados Unidos sucedió cuando Kirk participó en un evento en Orem School, Utah, como parte de una campaña abierta de la organización que dirigió «The American Comeback Tour».

Charlie Kirk es un activista político conservador estadounidense conocido como uno de los partidarios más vocales del ex presidente Donald Trump. Nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois. A menudo se lo conoce como «estrellas jóvenes» en el movimiento conservador estadounidense.

El activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue asesinado a tiros en el cuello

La universidad dijo en un comunicado distribuido en las redes sociales que se lanzó un disparo a Kirk poco después de las 12 del mediodía, hora local, y justo sobre su cuello.

Dos fuentes de aplicación de la ley dijeron Noticias de CBS que solo se lanzó un disparo.

En el video viral, el incidente viral muestra a Kirk hablando frente a muchas personas en el debate de «probarme equivocado» al aire libre, donde invitó a los estudiantes a debatir sobre sus puntos de vista políticos y culturales. De repente, el disparo estalló hacia Kirk, y se cayó.

El evento al que asistieron cientos de personas se dispersó de inmediato y las personas se dispersaron. El oficial de seguridad inmediatamente evacuó a la víctima.

Hubo una confusión relacionada con los perpetradores del tiroteo. El gobernador Utah Spencer Cox dijo en una conferencia de prensa: «Hemos arrestado a un sospechoso», mientras que el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, dijo que el sospechoso todavía estaba en libertad.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que «la persona arrestada» había sido liberada después de ser interrogada.

La policía de la Universidad de Utah Valley dijo que evacuarían a las personas desde el edificio hasta el edificio.

El presidente Trump se subió a la verdad social: «Charlie Kirk es genial, incluso legendario, ha muerto. Nadie entiende o tiene los corazones de los jóvenes en Estados Unidos de América Mejor que Charlie. Fue amado y admirado por todos, especialmente yo, y ahora, se ha ido. Melania y yo también simpatizamos con su hermosa esposa, Erika, y su familia. Charlie, ¡te amamos! «

Las oficinas seleccionadas de ambos fuertes condenaron rápidamente el ataque a Kirk y denunciaron la violencia política.

Perfil

A una edad relativamente temprana, Kirk estableció la Organización de Puntos de Turning de los Estados Unidos (TPUSA) en 2012, un grupo de defensa conservador que se centró en los campus en todo Estados Unidos. TPUSA está haciendo campaña agresivamente valores conservadores como los mercados libres, los pequeños gobiernos, la libertad religiosa y las ideologías progresivas liberales que se consideran que domina el entorno académico.

A medida que la creciente popularidad de Trump, Kirk se convirtió en una de las figuras jóvenes que a menudo parecía defender las políticas y la retórica de Trump, tanto en los principales medios de comunicación como en las redes sociales. También se sabe que está cerca de un círculo en el Partido Republicano y a menudo está presente en eventos de campaña y foros políticos conservadores.

Además de TPUSA, Kirk también formó un punto de acción más directo para ingresar a actividades políticas electorales, incluido el apoyo a la re -nominación de Trump en las elecciones de 2020.

Debido a sus actividades, Kirk a menudo se conoce como una «estrella joven» en el movimiento conservador estadounidense. Escribió activamente un libro, llenando el podcast, y celebró un evento al que asistieron figuras de derecha.