El jefe y entre Freeport Indonesia acordaron amar el 12 por ciento de las acciones a Indonesia

Yakarta, Viva – Director ejecutivo Agencia indonesia Anagata Nusantara Power Investment Management (Danantara Indonesia) Rosero Roeslani entregó las últimas actualizaciones relacionadas con la adición existencias Gobierno en Freport Indonesia.

Según él, Freeport McMoran, el padre Freeport Indonesia, acordó liberar el 12 por ciento de sus acciones a Indonesia sin libre o libre.

«Han acordado el 12 por ciento», dijo Rosan cuando se reunió en la Oficina del Ministerio de Inversión y Bkpm Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Reveló que se había conocido en persona con el presidente de Freeport McMoran, Richard Adkerson, y la CEO de Freeport-McMoran, Kathleen Quirk, durante su visita a los Estados Unidos.

Se sabía que Indonesia estaba apuntando a Freeport para aprobar la desinversión o liberación del 10 por ciento de acciones. Sin embargo, para las negociaciones llevadas a cabo, Indonesia logró obtener más que eso, que era del 12 por ciento.

«Y han acordado proporcionar un 12 por ciento de acciones, gratis’(Libre de cargo/gratis) «, dijo Rosan.



La 79ª Ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia en PT Freeport Indonesia (PTFI)

Además de aceptar la desinversión del 12 por ciento, Rosan también reveló que Freeport acordó construir dos universidades y dos hospitales cerca de su área operativa. Esto es para aumentar el papel de los médicos allí.

«Más tarde, se construirán dos hospitales y dos universidades allí, en Papua», dijo Rosan.

Para obtener información, la desinversión de acciones es uno de los requisitos de Freeport para extender el permiso de negocio minero especial (IUPK) de las operaciones de producción programadas para finalizar en 2041.

Párrafo (1) Artículo 195B Reglamento gubernamental (PP) número 25 de 2024 con respecto a la implementación de actividades comerciales minerales y mineras de carbón dijo que la operación de producción IUPK puede recibir una extensión después de cumplir con una serie de criterios, y una de ellas es hacer un nuevo acuerdo de compra y venta de acciones que no se puede diluir al menos 10 por ciento del total de la propiedad de acciones de las SOES.



Grasberg abre la mina que ha sido excavada por PT Freeport Indonesia. Ahora las operaciones de Freeport se centran en minas subterráneas.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia dijo que los resultados de la desinversión también se entregarán a las empresas de propiedad regional de Papua (BUMD), y entrarán en vigencia en 2041. Por lo tanto, la porción de acciones gubernamentales en PT Freeport Indonesia (PTFI) aumentará de 51 por ciento a 63 por ciento en 2041. (Anton)