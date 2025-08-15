El jefe universal Lucian Grainge llama a la demanda de Drake «ridículo»

Meses después Drake demandó a su propio sello discográfico por difamación sobre su batalla de rap con Kendrick Lamar Sobre la canción «Not Like Us», el jefe de esa compañía finalmente ha intervenido.

En una carta de declaración presentada el jueves por la noche con el Distrito Sur de Nueva York y obtenida por Variedad, Grainge LucianPresidente y CEO de Universal Music Group, la compañía de música más grande del mundo, llamada PatoLas afirmaciones de difamación y que Grainge estuvo involucrada en la planificación y lanzamiento de esa canción «Farcical», «Nonsensic», «Groundless y, de hecho ridículo», señalando que la compañía había gastado «cientos de millones» en el apoyo a la carrera musical del rapero canadiense.

A principios de esta semana, los abogados de Drake intentaron obligar a UMG y Grainge a entregar el contrato de la etiqueta con Lamar, junto con detalles sobre presuntos reclamos de violencia doméstica y cometido por Lamar, quien lanzó «No Like Us» y otras canciones que hacen referencia a la batalla a través de la división Interscope de UMG.

La carta parece haber sido el colmo de Grainge, quien afirmó con fuerza en la carta que no tenía participación en la liberación y la promoción de «no como nosotros», y rechazó las afirmaciones de que estaba tratando de «devaluar» a Drake. El rapero canadiense ha sido uno de los artistas más vendidos de UMG desde que firmó por primera vez con la impronta de la República de la compañía en 2009; Ese acuerdo fue retirado en 2022 por $ 400 millones reportados.

Grainge escribe que «afirma que estaba detrás de un esquema para» devaluar » [Drake’s] marca a través del lanzamiento y promoción de la grabación de Kendrick Lamar ‘No Like Us’, una acusación que no tiene sentido debido al hecho de que la compañía que diría, Universal Music Group NV, ha invertido cientos de millones de dólares en Drake, incluidos el apoyo financiero de larga data y crítico para su carrera grabadora, la compra y la propiedad del volumen de su catalog de registros y la compra de sus derechos de publicación musical «».

Agrega que «no tiene ningún sentido» que estuviera «en las malas hierbas en cuanto a la liberación y promoción de cualquier grabación de sonido en particular, de los miles de lanzamientos de UMG en todo el mundo», considerando su papel liderando una «corporación multimillonaria multimillonaria cuyas operaciones en más de sesenta países cubren casi 200 mercados». Él llama a las afirmaciones de Drake de su participación «Fartica».

Grainge concluyó que «Dado mi papel, estoy acostumbrado (y desafortunadamente resignado) a los ataques personales, y reconozco además que una estrategia frecuente de los oponentes de litigios de UMG es intentar perder el tiempo y los recursos de mi y UMG con el descubrimiento de la clasificación de que Drake está buscando aquí, ya sea en un intento de obtener atención de los medios o en un esfuerzo por obligar a algún tipo de renegotiación comercial o financiación o una coincidencia financiera.

Él afirma: «Dada la moción de Drake, me gustaría dejar bastante claro que nunca había escuchado la grabación ‘no como nosotros’, ni jamás vi la correspondiente portada de arte o video musical, hasta que después de que fueron lanzados por Interscope Records. Aunque, aunque, como parte de mi papel, ciertamente tengo un supervisión financiera y la responsabilidad de los negocios globales de Umg, la propuesta en la que estuve involucrado, mucho menos responsable, revisando el contenido o la supervisión de los Estados Unidos, no es una supervisión de la Umg. El video, o para determinar o dirigir la promoción de esos materiales, es infundado y de hecho ridículo «.

En una carta separada, la compañía escribe que “Drake’s Motion es un intento transparente de usar el descubrimiento para acosar a UMG y obligarlo a perder el tiempo y los recursos a pesar de

«La premisa de la moción de Drake, que no podría haber perdido una batalla de rap a menos que fuera el producto de una conspiración secreta imaginada que va a la cima de la estructura corporativa de UMG, es absurdo. Sir Lucian es el CEO de una empresa multinacional; sus días se dedican a determinar e implementando una estrategia global, no examinando los seguidores individuales o el álbum o impulsando el lanzamiento y los planes de lanzamiento para un registro para un registro de un registro de un registro de un registro de un registro de un registro de un registro. Y los que se acumulan si hay que registrar un registro de un registro. Y lo que demoró, y les dio un registro de los planes de la promoción. Seguramente ser capturado por Discovery de los otros custodios de documentos de UMG, que en realidad fueron responsables de liberar y promover «no como nosotros». Drake no se acerca a conocer su carga de mostrar que Sir Lucian debe ser un custodio.