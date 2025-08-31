El jefe RW llamó a la casa de Uya Kuya durante mucho tiempo

VIVA – Presidente de RW en la residencia Vas a En Pondok Bambu, East Yakarta habló relacionado con el incidente saqueo en las casas de sus ciudadanos. Basado en la información del presidente del RW llamado Code, la casa aparentemente no estuvo ocupada por Uya Kuya durante mucho tiempo.

De hecho, anteriormente se enciende, la casa estaba ocupada por Uya Kuya antes de servir como miembro del Parlamento Indonesio. La casa fue ocupada por Uya Kuya’s en -lagados.

«Anteriormente, solía ser. En el pasado, cuando Uya Kuya estaba antes de la parte superior que estaba aquí. Ahora, de acuerdo con su información en la ley (viviendo en la casa)», dijo Code el citado por el video subido en la cuenta Tiktok Drahamalu.

Relacionado con la última vez que se vio Uya Kuya en la casa. ENCANG afirmó no saber el momento exacto. Porque tanto de Uya Kuya como de Code están ocupados con sus respectivos deberes.

«Finalmente nunca supe cuando aquí. Estaba ocupado, yo también era una persona ocupada también», dijo.

Mientras tanto, relacionado con el incidente de saqueo que ocurrió el sábado por la noche. Code dijo que el incidente tuvo lugar alrededor de las 22:30 WIB. También tuvo tiempo de regresar a su casa después de las muchas masas que estaban llenas.

«El vacío es que si vacío todo el que no sé. Por la noche, es casi la mitad de las 11 (noche), todavía estoy en el lugar.

Presidente de apelación del RW para que sea propicio

En otro video, Code también apeló a los residentes para no reunirse frente a la residencia de Uya Kuya. Esto es para mantener las condiciones y las situaciones permanecen propicias.

«Por favor, amigos que están aquí, mis residentes o no mis ciudadanos, o colegas de los medios de comunicación, por favor se mantengan alejados de la ubicación del lugar», dijo.