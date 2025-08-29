El jefe regional debe usar la autoridad en beneficio de las personas.

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian enfatizó su importancia Jefe de distrito Use la autoridad apropiada y orientada hacia los intereses de la comunidad. Recordó que el cambio en el paradigma de la administración gubernamental desde la era de la reforma ha proporcionado un espacio más amplio para que la región tome políticas.

«Las regiones pueden hacer innovaciones, avances creativos. Una serie de regulaciones que se pueden hacer, regulaciones regionales o regulaciones regionales, regentes, alcaldes que pueden determinar la vida de su gente», dijo el Ministro de Asuntos Internos mientras asistía al líder regional de premios de 2025 en Jakarta, jueves (8/28/2025) por la noche.

Según él, el sistema electoral regional directamente también dio una fuerte legitimidad de las personas para los líderes en las regiones. Sin embargo, recordó el Ministro del Interior, aunque este sistema proporciona una fuerte legitimidad, todavía existe el riesgo de abuso de autoridad (abuso de poder).

Por lo tanto, el gobierno aplica el principio de recompensa y castigo para alentar el desempeño regional. Otorgar Puede provenir del público, los medios de comunicación y el gobierno central, mientras que la sentencia puede ser en forma de críticas públicas, sanciones administrativas, al proceso legal.

«Sabemos que nuestra región allí hay 552, hay 38 provincias, 38 gobernadores, hay 98 alcaldes y hay 416 regentes. Todos contribuyeron a su gente. Y todos contribuyeron al desarrollo nacional de Indonesia», dijo.

En línea con eso, el Ministro de Asuntos del Interior apreció la implementación de los líderes regionales de los premios 2025. Según él, este evento de premio fue una motivación para que los jefes regionales continúen sobresaliendo y utilizando la autoridad poseída en interés de las personas. Este premio es un impulsor para que el jefe regional continúe innovando.

«Esta noche somos testigos de una forma de recompensa dada por el no gubernamental más específicamente es de los medios de comunicación», dijo.

El ganador de los Premios Regionales de los Premios 2025 consta de varias categorías. Para la categoría de innovación regional, se otorgan premios a la provincia de Java Oriental, la provincia central de Kalimantan, la regencia de Kutai Kartangara y la regencia de Kotabaru.

En la categoría de desarrollo económico regional, el premio fue ganado por Tanah Laut Regency, Tabalong Regency y Balangan Regency. Mientras tanto, la categoría de servicio público fue ganada por la provincia central de Papúa, la regencia de South Lampung, la ciudad de Surabaya, la provincia del sur de Kalimantan, la ciudad de Jayapura, la policía de la ciudad de Sidoarjo y la policía de Sidoarjo Satreskrim.

Para la categoría de turismo y desarrollo de MIPYME, se otorgaron premios a Bandar Lampung City, Malang City, Berau Regency y Batang Hari Regency. La categoría de cooperación estratégica se otorga al DPRD de la ciudad de Bekasi.

Al evento también asistieron el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura Pratikno, jefe de la Agencia de Investigación e Investigación Especial de Aries Marsudiyanto, Grupo de la CEO de Inews Media Angela Tanoesoedibjo, editora en Jefe de Inews Aiman ​​Witjaksono, Directora del Centro de Estudios Públicos de Política de los Estudios de Política Pública de la Universidad Trisakti Trubus Rrahardiansh, y el Regional Well Well Well Well Well Well Well Well.