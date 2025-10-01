El jefe puede pedir sppg cocinando el menú MBG con agua de galón, este es el objetivo

Jaakrta, vivo – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana instruyó a la Unidad de Servicio de Fulfilo Nutricional (Sppg) o cocina de comedor nutricional gratis (Mbg) Cocine el menú con agua Galon.

Su objetivo es mejorar saneamiento En el proceso de procesamiento de alimentos.

Dadan reveló esto en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

Caso de envenenamiento de MBG en SMKN 1 Cihampelas West Bandung

«Especialmente para cocinar, les hemos ordenado que usen agua de galones», dijo Dadan.

Además, Dadan también pidió a todos los SPPG para que se le pidiera al agua que se le diera un filtro. Esto fue transmitido por Dadan porque destacó que SPPG no tenía un buen saneamiento.

«De los eventos en varios lugares, también parece que no toda la agua en SPPG tiene un buen saneamiento», dijo Dadan.

El presidente Prabowo Subianto, dijo, ordenó a todos los SPPG que tuvieran una herramienta esterilización. Porque es necesario lavar los cubiertos con agua caliente.

«Entonces, el presidente ordenó que en todo SPPG requiera una herramienta de esterilización. Azulejos como los de Bandung, después de verificar el SPPG, es muy bueno, cuando verificamos si lavarla con agua caliente, no se ha preparado», dijo Dadan.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

Dadan también dijo que BGN mitigaría el trauma para los beneficiarios de MBG. Además, SPPG tiene tiempo para hacer ajustes y mejorar en hacer un menú seguro para el consumo de los beneficiarios.

«Y luego también deben comenzar a mitigar también relacionados con el trauma que surgirá con los beneficiarios. Y por lo tanto, el cierre temporal es el tiempo ilimitado dependiendo de la velocidad del SPPG puede hacer ajustes y también esperar los resultados de la investigación», agregó.