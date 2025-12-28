El jefe del piloto de MotoGP afirma que Aprilia es ahora más feroz que Ducati, una seria amenaza la próxima temporada

VIVA – Competencia Moto GP La situación se volvió aún más acalorada después de que el director general de carreras, Carlo Pernat, hiciera afirmaciones audaces sobre la potencia de la motocicleta. aprilia. Considera que la Aprilia RS-GP 2025 está a mejor nivel en comparación ducati Desmosedici entregado Marc Márquez convertirse en campeón del mundo.

Ducati acaba de cerrar la temporada con un balance casi perfecto. El fabricante italiano ganó tres títulos mundiales y ganó 17 de las 22 carreras de la serie. Marc Márquez se convirtió en una figura central con 11 victorias que le aseguraron su séptimo título de MotoGP en su carrera y el primero con el equipo oficial Ducati.

Sin embargo, esta dominación no fue del todo fluida. Se considera que la Ducati Desmosedici 2025 tiene varios problemas. Francesco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio han parecido inconsistentes a lo largo de la temporada. Bagnaia incluso sólo obtuvo dos victorias, una gran disminución en comparación con la temporada anterior cuando terminó segundo con 11 victorias.

Por otro lado, Aprilia muestra una gráfica ascendente. El RS-GP de 2025 llevó al fabricante de Noale a registrar su mejor temporada en MotoGP con cuatro victorias y terminando en la segunda posición en la clasificación de constructores. En la segunda mitad de la temporada, Aprilia se vio cada vez más involucrada en duelos directos con Ducati y Marc Márquez al frente, lo que generó esperanzas realistas de una pelea por el título en 2026.

Carlo Pernat admite que Márquez ha sido el principal factor diferenciador de Ducati esta temporada. Sin embargo, duda que la sola presencia del campeón del mundo sea suficiente para frenar el progreso de Aprilia la próxima temporada.

«Ducati no podrá dormir tranquila, ha llegado Aprilia. De hecho, tengo la impresión de que también están pisando más el acelerador», dijo Pernat, citado por crash.net.

Pernat destacó que el segundo puesto en la clasificación de pilotos todavía lo ocupa otro piloto de Ducati. Sin embargo, según él, es necesario profundizar en el contexto.

Pernat valora que la segunda posición de la clasificación final todavía la ocupa el piloto de Ducati. Sin embargo, recordó que Álex Márquez consiguió estos resultados pilotando una moto GP24 y no la última Desmosedici.

Basándose en lo que observó a lo largo de la temporada, Pernat admitió que casi había llegado a la conclusión de que la Aprilia RS-GP 2025 en realidad parecía más competitiva que la Ducati Desmosedici en la misma temporada.