El jefe del jurado del concurso del Festival de Tokio advierte sobre la crisis de distribución

En una evaluación aleccionadora del estado actual del cine independiente, Festival Internacional de Cine de Tokio presidente del jurado carlo chatrian expresó su preocupación por el hecho de que la mayoría de las películas en competencia del festival carecen de acuerdos de distribución, lo que subraya los crecientes desafíos que enfrentan los cineastas de autor en todo el mundo.

«No estoy seguro, pero creo que la mayoría de las películas seleccionadas en el festival no tienen distribución, y tal vez la tengan a través de otras redes, pero esto es algo que me entristece», dijo Chatrian a los periodistas en la conferencia de prensa del jurado del martes. «Hay tantas películas fuertes y hermosas y, excepto en los festivales de cine, hay muy pocas posibilidades de que se vean».

El ex director artístico del Festival de Cine de Locarno y de la Berlinale, que actualmente es director del Museo Nacional del Cine de Turín, destacó el papel fundamental que desempeña la cobertura de prensa a la hora de ayudar a que estas películas encuentren público. “Tu trabajo es tan importante como el nuestro. [work]”, dijo a los medios reunidos, señalando que los festivales sirven como “un gran filtro[s]” que debe reducir la producción audiovisual masiva a unos pocos títulos seleccionados y dignos de atención.

Chatrian encabeza un jurado de cinco miembros que evalúa 15 películas en competencia en la 38ª edición del TIFF, que se extenderá hasta el 5 de noviembre. Los compañeros del jurado son directores y productores chinos. Vivian Qucuyo último largometraje, “Girls on Wire”, se estrenó en competición en la Berlinale a principios de este año; el editor francés Matthieu Laclau, dos veces ganador del premio Golden Horse y conocido por sus colaboraciones con Jia Zhangke; el actor y cineasta japonés Saitoh Takumi, cuyos créditos incluyen “Shin Ultraman” y “Bullet Train Explosion” de Netflix; y actriz taiwanesa Gwei Lun-Meique ha aparecido en competición en Berlín y Cannes.

El presidente del jurado reconoció la dificultad de comparar la variada lista de títulos del concurso. «Conozco a algunos cineastas. Tengo muchas ganas de conocer el trabajo de otros», dijo Chatrian. «Sé que nos enfrentaremos a tipos de películas muy diferentes. A veces es difícil compararlas, pero haremos lo mejor que podamos».

Vivian Qu se hizo eco de las preocupaciones sobre los desafíos actuales del cine, calificando a los festivales de cine como “probablemente el último lugar sagrado para ver cine” y enfatizando su creciente importancia. «Creo que el papel es incluso más importante ahora que antes», afirmó. «Ya sea programador, cineasta o actor, todos tenemos la responsabilidad de traer nuestra propia historia a este lugar, dejar que el mundo la vea y decirle a la gente que el cine sigue siendo válido. Sigue siendo importante. Sigue siendo una parte muy importante de nuestras vidas».

La cineasta china, que ha pasado más de 15 años realizando coproducciones internacionales como “Black Coal, Thin Ice” (que ganó el Oso de Oro en la Berlinale en 2014, donde trabajó como productora) y “Angels Wear White”, elogió los esfuerzos del director de programación Kohei Ichiyama por unir el cine asiático y global. “A cada festival de cine a el que voy, ya sea Cannes o Berlín, lo veo viendo cinco películas al día”, dijo Qu.

Saitoh Takumi expresó su esperanza de que más actores y miembros del equipo japoneses participaran en el festival a pesar de los compromisos laborales. «Espero que más actores y más equipos involucrados en el cine japonés puedan reunirse y venir aquí al Festival Internacional de Cine de Tokio», dijo. «Y creo que eso sería algo grandioso para el cine japonés».

El actor también reflexionó sobre el poder del cine para trascender fronteras, señalando que «vivimos en una época, una era, donde no podemos ignorar las fronteras, por así decirlo. Y hay diferencias, y tenemos que cruzar fronteras. Y para superar estas diferencias, o fronteras, creo que el cine es un medio para superar esas cosas».

El editor francés Laclau, que vive en China desde 2008 y ahora reside en Taipei, enfatizó el impacto emocional que busca al evaluar películas. “Primero, creo que los actores y la historia deben conmoverme”, dijo. «Por supuesto, quiero sorprenderme. Vemos muchas películas en nuestras vidas y siempre esperamos ver algo nuevo, algo que no hayamos visto antes».

Gwei Lun-mei, cuyo “Dear Stranger” se proyecta en el festival, se hizo eco de sentimientos similares sobre la resonancia emocional. «Es muy importante que te conmuevas emocionalmente. Piensas en cómo esta película conmueve los corazones de las personas y, como público, quieres experimentar algo que nunca antes has experimentado, quieres aprender algo que nunca has visto o que nunca supiste sobre y a través del cine», dijo.

Chatrian, cuya carrera como programador ha incluido la defensa de cineastas japoneses como Hamaguchi Ryusuke (cuya “Happy Hour” de más de cinco horas seleccionó para Locarno en 2015), abordó preguntas sobre servir como presidente del jurado con experiencia como periodista y programador en lugar del típico perfil de cineasta o actor. «No me considero como el dictador», dijo. «Como no hago películas, no tengo una visión que imponer. Más bien trato de entender hacia dónde quiere llevarme una película. Y esta es una perspectiva diferente, y tal vez sea una buena perspectiva para una persona del jurado».

El presidente del jurado afirmó que su objetivo es “facilitar la conversación, que cada uno exprese sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos y transmitir la mejor solución”, y añadió: “Lo que espero del festival [is] sorprenderse, asombrarse por algo que no había previsto. Y estoy seguro de que las películas que veremos harán este tipo de trabajo. Creo que debemos sorprendernos todos los días”.