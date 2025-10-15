El jefe del JUI-F, Fazlur Rehman, se ofrece a mediar para aliviar la tensión entre Pakistán y Afganistán







Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F), Maulana Fazlur Rehman, se ofreció el martes a mediar entre Pakistán y Afganistán para ayudar a reducir las tensiones, días después de que los enfrentamientos fronterizos mortales aumentaran la fricción entre los dos países, informó Dawn. El domingo, 23 soldados paquistaníes murieron, mientras que más de 200 talibanes y militantes afiliados murieron en los combates que estallaron a lo largo de la frontera tras un ataque del lado afgano, según Inter-Services Public Relations (ISPR).

El ISPR dijo que los enfrentamientos comenzaron «en la noche del 11 al 12 de octubre de 2025, después de que los talibanes afganos y Fitna-al-Khawarij lanzaran un ataque no provocado contra Pakistán, a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán». El estado utiliza el término Fitna-al-Khawarij para referirse a militantes asociados con el prohibido Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

«En el pasado, desempeñé un papel en la reducción de las tensiones entre Pakistán y Afganistán, y ahora también puedo hacerlo», dijo Fazl a los periodistas en Islamabad, informó Dawn. Se sabe que el jefe del JUI-F, que es el único líder político paquistaní que se ha reunido con el líder supremo talibán Shaikh Hibatullah, tiene influencia entre los talibanes afganos.

«He estado en contacto con los dirigentes afganos y quieren resolver los problemas mediante el entendimiento», dijo. Fazl señaló que con un alto el fuego vigente entre Pakistán y Afganistán, ambas partes deberían evitar culpas y trabajar por la paz. «Ambos países deberían intentar calmar las cosas en lugar de provocarse mutuamente, incluso en las redes sociales», añadió.

Fazl continuó diciendo que las capacidades militares y de inteligencia de Afganistán aún se estaban desarrollando. Destacó que Pakistán deberían considerar las consecuencias más amplias de cualquier escalada militar. «Pakistán tiene un ejército y una capacidad de clase mundial. Nuestro Estado debería pensar si abrir un frente occidental es de alguna manera la estrategia de guerra correcta en este momento», sostuvo el jefe del JUI, según Dawn.

El aumento de la actividad de grupos armados dentro de Pakistán desde la toma de Afganistán por los talibanes en 2021 ha seguido siendo una fuente constante de tensión entre los dos vecinos. Pakistán ha acusado al TTP de operar desde territorio afgano, mientras que el gobierno talibán niega la acusación y afirma que «nadie puede utilizar suelo afgano contra ningún país». Como informó Dawn, Afganistán había asegurado previamente a Pakistán que no permitiría que ningún grupo terrorista operara desde su territorio contra Islamabad.

