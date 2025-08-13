El jefe del ejército australiano visita a Pune, fortalece los lazos de defensa con la India







El teniente general del ejército de Australia, Simon Stuart, se encuentra actualmente en una visita oficial a India Del 11 de agosto al 14 de agosto de 2025, destinado a impulsar la cooperación de defensa bilateral, dijo un comunicado oficial.

Como parte de su itinerario, el teniente general Stuart visitó la sede del Comando del Sur en Pune, donde conoció al teniente general Dhiraj Seth, oficial general al mando en jefe.

«Los dos oficiales superiores mantuvieron discusiones sobre ejercicios de entrenamiento conjunto, programas de intercambio militar y perspectivas compartidas sobre la guerra futura. La reunión reafirmó el compromiso de ambos ejércitos de fortalecer los lazos estratégicos y operativos», dijo el comunicado.

Dijo que el teniente general Stuart también visitó al prestigioso nacional Defensa Academia (i) en Khadakwasla.

Al dirigirse a los cadetes sobre el tema «Seguridad colectiva: una era de gran competencia de poder», habló sobre la necesidad de interoperabilidad, confianza mutua y respuesta coordinada en el complejo entorno de seguridad global de hoy.

El 14 de agosto, el Jefe del Ejército de Australia está programado para visitar Bharat Forge Limited, donde se le presentará las capacidades de fabricación de defensa indígena de la India. También participará en otras actividades de compromiso de defensa antes de regresar a Nueva Delhi, según el comunicado.

La visita destaca la asociación estratégica de profundización entre la India y AustraliaY su enfoque compartido en promover una región indo-Pacífico libre, abierta y basada en reglas, según el comunicado oficial.





