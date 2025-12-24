El jefe del distrito de Bekasi es uno de los propietarios de teléfonos móviles cuyos rastros de comunicación fueron eliminados

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) reveló el jefe de servicio en la Regencia BekasiJava Occidental, se convirtió en uno de los propietarios de un teléfono celular o Teléfono móvil (HP) cuyos rastros de comunicación se eliminan.

«Se sospecha que pertenece a partidos en el servicio o que son jefes de servicio», dijo el martes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, en Yakarta.

Budi dijo que KPK obtuvo esta sospecha después de extraer cinco teléfonos móviles que eran artículos confiscados durante una búsqueda en el complejo del Gobierno de la Regencia de Bekasi (Pemkab), Java Occidental, el 22 de diciembre de 2025.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio Rojo y Blanco de KPK

La búsqueda estaba relacionada con el presunto caso de soborno de bonos de proyecto dentro del Gobierno de Bekasi Regency, que involucraba a Ade Kuswara Kunang (ADK) como Regente de Bekasi.

Anteriormente, el KPK llevó a cabo su décima operación encubierta (OTT) en 2025 y arrestó a diez personas en Bekasi Regency, Java Occidental, el 18 de diciembre de 2025.

El 19 de diciembre de 2025, el KPK reveló que siete de cada diez personas fueron llevadas al Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, para un examen intensivo. Dos de las siete personas incluyen a Ade Kuswara y su padre, HM Kunang.

En la misma fecha, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había confiscado cientos de millones de rupias en un caso sospechoso de estar relacionado con el soborno de un proyecto en Bekasi Regency.

El 20 de diciembre de 2025, la Comisión de Erradicación de la Corrupción anunció al regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK), el padre del regente de Bekasi y el jefe de la aldea de Sukadami, distrito sur de Cikarang, regencia de Bekasi, HM Kunang (HMK) y un privado llamado Sarjan (SRJ) como sospechosos en el presunto caso de soborno.

El KPK dijo que Ade Kuswara y HM Kunang eran sospechosos de supuestamente recibir sobornos, mientras que Sarjan era sospechoso de presuntamente dar sobornos. (Hormiga)