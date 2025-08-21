El jefe del Congreso Juvenil de Kerala, renuncia después de que el actor lo acusa de mal comportamiento







Kerala miembro de la Asamblea Legislativa (MLA) Rahul Mamkootathil ha renunciado a su cargo como el Presidente estatal Del Congreso Juvenil después de enfrentar acusaciones de comportamiento inapropiado del escritor Honey Bhaskaran y la actriz de la modelo Rini Ann George, informó ANI.

El asunto ha provocado reacciones políticas generalizadas, con el liderazgo del Congreso prometiendo una acción rápida y seria si las acusaciones son creíbles.

Más temprano el miércoles, líder de la oposición en Kerala y senior Congreso El líder VD Satheesan abordó el problema, afirmando que la parte examinaría a fondo el asunto y procedería en consecuencia.

«La parte examinará las acusaciones. Verificaremos la gravedad de las acusaciones. Si es muy grave, tomaremos las medidas necesarias. Hay un procedimiento; él tendrá la oportunidad de presentar su lado. Entonces solo tomaremos una decisión. Tomaremos una decisión de inmediato, no habremos ninguna demora. No habremos quejas antes de que alguien esté tomando cualquier alegación, lo tomaremos. Mercy «, dijo.

El líder del Congreso de Mahila, Bindu Krishna, también comentó sobre el tema, expresando preocupación mientras reiteraba el compromiso del partido con la seguridad de las mujeres.

Ella dijo: «El Congreso de Mahila ha transmitido su postura al partido. Es que el partido responda, y el partido tomará una decisión apropiada. No he recibido ninguna queja contra Rahul Mamkootathil antes. Ninguna niña debería enfrentar tal experiencia. Ninguna niña debería tener que sufrir experiencias desagradables en el ciberespacio».

Bhaskaran había tomado Facebook Para alegar que Mamkootathil la había enviado un mensaje en las redes sociales, informó Ani. Inicialmente, los mensajes estaban relacionados con los viajes, al que ella respondió. Sin embargo, ella afirmó que la frecuencia y el tono de los mensajes se volvieron inapropiados. Al darse cuenta de que no se detendría, ella dejó de responder. Además, alegó que los miembros del Congreso Juvenil le informaron más tarde que Mamkootathil había afirmado falsamente que inició la conversación.

Poco antes de las revelaciones de Bhaskaran, George también niveló las acusaciones contra el MLA, afirmando que le había enviado mensajes objetables repetidamente y la invitó a un hotel. Ella dijo que cuando le advirtió sobre informar el asunto a la fiesta, él la desafió a seguir adelante.

En ese momento, ella no nombró el MLA o su partido, informó Ani.

George afirmó además que había alertado al liderazgo del partido y alegó que las esposas e hijas de muchos políticos también habían tenido experiencias similares con el mismo líder.

«Quiero preguntarle qué mujer estas políticos ¿Quién no pudieron proteger a las mujeres de su familia protegerán? «, Cuestionó George.

También acusó al partido de continuar dando oportunidades al líder a pesar de conocer la queja y dijo que su decisión de presentarse estaba motivada por el silencio de muchas otras mujeres que enfrentaron incidentes similares.

«Decidí hablar como vi recientemente en redes sociales que muchas mujeres han enfrentado problemas similares. Ninguna de estas mujeres está diciendo una palabra al respecto. Así que pensé en hablar para todos «, agregó.

A partir de ahora, George no ha presentado ninguna queja oficial sobre el asunto.

Mientras tanto, más temprano el miércoles, el Partido Bharatiya Janata (BJP) celebró una marcha de protesta a la oficina de Mamkootathil, quien representa la circunscripción de Palakkad, exigiendo su renuncia a la luz de las acusaciones.

(Con entradas ANI)





