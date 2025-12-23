El jefe del Congreso estatal da la bienvenida al partido a los líderes del BJP, NCP, AIMIM y SP







El presidente del Comité del Congreso de Maharashtra Pradesh (MPCC), Harshwardhan Sapkal, instó el martes a los votantes a dar la Congreso un mandato decisivo en las próximas elecciones de la Corporación Municipal de Dhule, exigiendo un gobierno de partido único similar al desempeño del partido en las encuestas de Lok Sabha.

En una reunión pública en Dhule, Sapkal dijo que el Congreso era un partido que creía en la unidad en la diversidad, al tiempo que acusó al Partido Bharatiya Janata (BJP) de dedicarse a políticas divisivas al alimentar las diferencias religiosas y de casta. Dijo que el Congreso había obtenido buenos resultados en las elecciones de Lok Sabha y en las elecciones municipales y había enviado a Shobha Bachhav al Parlamento desde Dhule, y ahora merecía el control total del organismo cívico.

Refiriéndose a la lucha por la libertad, sapkal dijo que el Congreso había liderado la lucha del país por la independencia, con innumerables personas haciendo sacrificios bajo su bandera. Por el contrario, alegó que los predecesores ideológicos del BJP se habían alineado con los británicos durante el movimiento por la libertad y no tenían ningún papel en el movimiento Quit India. También afirmó que Jana Sangh se había aliado una vez con la Liga Musulmana para compartir el poder.

«El país pertenece a todos y no a una sola comunidad. Aquellos que no contribuyeron a la libertad de la India están hoy en el poder», dijo Sapkal.

Dando un golpe al Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, el líder del Congreso lo acusó de traicionar las promesas hechas al pueblo. Sapkal dijo Fadnavis Una vez había jurado no casarse hasta que Vidarbha se convirtiera en un estado separado y había descartado cualquier alianza con los Partido del Congreso Nacionalista (NCP), pero luego se retractó de esos compromisos. También alegó que no se habían cumplido las promesas relacionadas con la condonación de préstamos agrícolas y la asistencia financiera a las mujeres.

Sapkal afirmó además que Fadnavis hizo más promesas falsas que el primer ministro Narendra Modi.

Antes de las encuestas cívicas, el Congreso incorpora a líderes de múltiples partidos en Dhule

Mientras tanto, varios líderes de varios partidos políticos se unieron al Congreso en Dhule en presencia de Sapkal. Entre los que cambiaron de bando se encontraban tres veces Partido Samajwadi el corporativo Amin Patel, el líder del PCN y ex teniente de alcalde Haji Shavval Ansari, Parvez Sheikh, Azhar Pathan, los líderes de AIMIM Gani Dollar y Juned Pathan, Prem Sonar de Shiv Sena y Murtuza Ansari del BJP.

Al dar la bienvenida a los nuevos miembros, Sapkal dijo que su incorporación fortalecería al Congreso antes de las elecciones cívicas.

El diputado de Lok Sabha, Dr. Shobha Bachhav, los principales líderes del Congreso, Bhai Nagarale, Rajaram Panghavane, el presidente del Congreso de la ciudad de Dhule, Sabir Sheikh, Javed Farooqui, el jefe del Congreso del distrito rural de Dhule, Pravinbapu Chaure, el Dr. Darbarsing Girase y un gran número de trabajadores del partido estuvieron presentes en el evento.





