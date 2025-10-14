El jefe del Congreso de Delhi arrestado junto con 56 trabajadores del partido







Congreso de Delhi El jefe Devender Yadav, junto con varios otros miembros del partido, fue arrestado mientras realizaba una protesta contra el robo de votos. Según informó la agencia de noticias PTI, el jefe del partido de Delhi, junto con los trabajadores del partido, organizaban una protesta contra el robo de votos y se dirigían hacia la zona de Jawahar Chowk.

Se ha informado que la policía de Delhi ha detenido a casi 56 personas, incluido el jefe del Congreso de Delhi, Devender Yadav.

Los agentes de policía, al tiempo que destacaron las detenciones realizadas, dijeron que «estaban protestando y se dirigían hacia Jawahar Chowk en la zona. Los hemos detenido porque no tenían ningún permiso para la protesta. Fueron llevados a la comisaría de policía de Najafgarh», según cita la agencia de noticias PTI.

Por el contrario, el Congreso, aunque criticó la decisión de la policía de Delhi de arrestar al trabajador del partido, dijo: «Continuaremos alzando nuestra voz contra el robo de votos. La policía y el gobierno no romperán nuestra moral», según el PTI.

Anteriormente, el 7 de agosto, el líder de la oposición en Lok Sabha Raúl Gandhi hizo explosivas afirmaciones de «enorme fraude criminal» en las encuestas a través de la «colusión» entre el BJP y la Comisión Electoral y citó un análisis de las listas de votantes en un distrito electoral de Karnataka el año pasado.

Poco después de que Gandhi presentara la acusación, los jefes electorales de Karnataka y Maharashtra pidieron al exjefe del Congreso que compartiera los nombres de los electores que, según él, estaban «equivocados» en la lista de votantes, junto con una declaración firmada para que las autoridades electorales iniciaran los procedimientos necesarios en el asunto.

El líder del Congreso, Rahul Gandhi, afirmó además que la CE ha puesto freno al «robo de votos» sólo después de que él planteó el asunto. Además, pidió al Comisionado Jefe de Elecciones Gyanesh Kumar Para ello proporcionaría pruebas al CID de Karnataka sobre la «eliminación» de votos en Åland.

El líder de la oposición en el Lok Sabha también se refirió a los informes de los medios de que la CE ha implementado una nueva característica de «firma electrónica» que requiere verificación basada en Aadhar para agregar o eliminar votos.

Rahul Gandhi dijo además: «Gyanesh ji, detectamos el robo, y sólo entonces te acordaste de poner un candado; ahora también atraparemos a los ladrones. Así que dinos, ¿cuándo vas a entregar la evidencia al CID?».

(Con aportes de PTI)





