El jefe del BNPB confiesa un presupuesto mínimo para la prevención de desastres y solicita préstamos extranjeros

VIVA – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) revela limitaciones presupuesto prevención de desastres actualmente posee, lo que alentó a la institución a buscar financiamiento adicional a través de préstamos externos.

Jefe de BNPB Suharyanto dijo que este paso se tomó para fortalecer los esfuerzos de mitigación de desastres en medio de presupuestos limitados del presupuesto estatal. Así lo expresó en la reunión de trabajo del Ministro de Asuntos Sociales, el jefe del BNPB, el jefe del BPKH y Baznas junto con la Comisión VIII. RPD RI en Yakarta, el martes 3 de febrero de 2026.

«Estamos tratando de seguir maximizando nuestras capacidades de gestión de desastres en el aspecto de prevención o mitigación, entre otras cosas porque el presupuesto presupuestario es limitado. También estamos tratando de obtener aprobación para las asignaciones de préstamos extranjeros», dijo Suharyanto.

Explicó que el presupuesto de prevención del BNPB ha sido relativamente pequeño, oscilando sólo entre 17.000 millones de euros y 19.000 millones de euros al año. Estas condiciones requieren que las instituciones busquen financiamiento alternativo para aumentar la preparación antes de que ocurra un desastre.

«Gracias a Dios, en los últimos cinco años se han aprobado varios préstamos extranjeros para aumentar las capacidades del BNPB en la fase previa a los desastres o en la prevención», afirmó.

Además de buscar préstamos extranjeros, BNPB también utiliza fondos listos para usar (DSP), que generalmente se utilizan durante estados de alerta de emergencia o respuesta de emergencia ante desastres. Según él, estos fondos también pueden destinarse a medidas preventivas en zonas propensas a sufrir desastres recurrentes.

«A veces estos desastres no son algo nuevo sino eventos recurrentes. A veces ocurren nuevamente en la misma área. Entonces, cuando ocurre un desastre en esa área, también utilizamos este DSP (fondos listos para usar) para construir prevención en preparación para posibles desastres en el futuro», dijo Suharyanto.

BNPB también está fortaleciendo la cooperación con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) en la formulación del concepto de alerta temprana de terremotos y tsunamis como parte de los esfuerzos de mitigación.

Suharyanto dijo que BNPB había obtenido un préstamo extranjero por valor de 949.168.712.486 IDR que se utilizó para construir centros de control operativo en 34 provincias y 30 distritos/ciudades, así como para instalar sensores de alerta temprana en zonas costeras propensas a terremotos y tsunamis.